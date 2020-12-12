Число случаев COVID-19 в мире превысило 70 млн человек

В мире зафиксировано 70000538 случаев коронавируса, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Жертвами коронавирусной инфекцией стали свыше 1,5 млн человек. Свыше 45 млн вирус-положительных пациентов вылечились, передает РИА «Новости».

Больше всего случаев и жертв COVID-19 зафиксировано в США – 15,7 млн и 293 тыс. соответственно. Вылечились 5,9 млн человек. В Индии выявлено 9,7 млн случаев коронавируса, умерли 142 тыс. человек, 9,2 млн вирус-положительных пациентов выздоровели. На третьем месте идет Бразилия – 6,7 млн случаев COVID-19 и 179 тыс. жертв, выздоровели 6 млн заболевших, передает ТАСС.

Напомним, глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове сообщила, что за последние полтора месяца уровень смертности от коронавируса увеличился на 60% по всему миру.