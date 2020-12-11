Литва решила покупать российские запчасти для ремонта вертолетов

Министерство обороны Литвы доверило ремонт вертолетов словацкой компании, которая будет закупать запчасти в России. Стоимость контракта на ремонт техники составила более 6 млн евро, рассказали в ведомстве.

«Покупка услуг была осуществлена путем объявленных переговоров. В них участвовали три поставщика. Контракт подписан со словацкой компанией Letecke opravovne Trencin a.s. Его стоимость составляет 6 млн 001 тыс. 820 евро», – передает РИА «Новости» комментарий литовского минобороны.

Словацкий подрядчик подписал соглашение на поставку комплектующих с госкорпорацией Ростех. Запчасти будут поставлять для ремонта вертолетов Ми-8, говорится в сообщении. Как сообщил глава агентства оборонных ресурсов при минобороны Литвы Сигитас Джекунскас, словацкая компания является государственной. Он рассказал, что 92% работ будет проводить. Также Джекунскас отметил, что для выполнения основных задач литовским ВВС требуется минимум четыре вертолета. Вместе с тем председатель комитета национальной безопасности и обороны Сейма Литвы Лауринас Кащюнас считает допустимым закупку комплектующих в России.

«Покупка запчастей – это контролируемый процесс. Но если наши вертолеты, выполняющие задачи НАТО, будут доставлены в Россию, к этому придется отнестись более серьезно», – сказал он.

В октябре прошлого года Литва решила закупить у США вертолеты UH-60M Black Hawk на замену Ми-8.