Литва решила закупить «Черные ястребы» на замену Ми-8

Литва планирует до конца 2020 года подписать с США контракт о закупке шести вертолетов UH-60M Black Hawk, сообщили в минобороны страны.

Стоимость сделки составит 300 млн евро, при этом часть суммы производителю вертолетов заплатит правительство США, передает «Интерфакс».

«Вертолеты приобретаются напрямую у правительства США, Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, доставку запасных частей и необходимого оборудования», – заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По данным издания BNS, американские вертолеты заменят советские Ми-8, которые по-прежнему находятся на вооружении.

В минобороны Литвы рассчитывают, что соглашение о поставке вертолетов удастся заключить в конце следующего года, а первые машины Вильнюс получит в 2024 году.

Также в ведомстве уточнили, что купить новые «Черные ястребы» будет проще, чем поддерживать в нормальном состоянии Ми-8, срок эксплуатации которых подходит к концу, а ремонт делать рискованно из-за сложностей поставки запчастей из России.

Ранее сообщалось, что в Латвию «для укрепления безопасности» прибыла американская бронетехника, в том числе танки Abrams и боевые машины Bradley. Через Латвию техника будет доставлена в Литву.

Также в Литву направили батальон ВС США для участия в учениях вместе с литовскими военными.