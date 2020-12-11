Путин поддержал идею об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по правам человека (СПЧ) поддержал идею введения ответственности за дискриминацию россиян, в том числе журналистов, за рубежом.

С предложением сформулировать правила уголовного преследования за дискриминацию россиян за границей выступил член СПЧ, исполнительный директор информагентства «Россия сегодня» Кирилл Вышинский.

«Такое можно, конечно. Оно и так у нас действует, это правило, используя имеющуюся правовую базу. Но можно, конечно, создать какие-то специальные нормы. Насколько это будет эффективно для тех, кто делает это за рубежом? Но все-таки это будет определенным инструментом», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

На заседании член СПЧ Александр Верховский обратил внимание на ряд законопроектов, уже принятых в первом чтении, которые касаются регулирования проведения публичных мероприятий. «И второй законопроект, который требует для любого публичного мероприятия завести специальный счет, все деньги только на этот счет собирать, только с него тратить. Опять же понятно, для чего это все придумано – чтобы прозрачность там была и так далее. Но при этом какая-нибудь большая организация, конечно, с легкостью это сделает, и счет организует, и потратит все правильно. А какая-нибудь группа граждан, которая против местной застройки протестует или еще чего-нибудь, она просто не справится. То есть пойдут, закажут в «копирке» себе плакаты, оплатят их из кармана, вместо того чтобы со счета, и у них правонарушение», – пояснил свою позицию правозащитник.

Он отметил, что при принятии соответствующих законов под угрозой могут оказаться обычные низовые инициативы отдельных групп граждан, из которых и состоит общественная жизнь. Верховский попросил президента поручить администрации или правительству подготовить ко второму чтению поправки. Он уточнил, что можно было бы привлечь к этой работе, например, кого-то из членов СПЧ, «чтобы рискованные для прав человека вещи из этих законопроектов убрать», говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Что касается поправок в проекты законов. Надо посмотреть внимательно. Честно говоря, с голоса мне очень сложно об этом сказать, тем более что, откровенно говоря, я там внимательно не смотрел в сам текст. Я посмотрю. Попрошу коллег это сделать из правительства и из администрации президента, с тем чтобы все эти поправки и все эти проекты законов не шли во вред правозащитной деятельности», – ответил Путин.

Также правозащитник обратил внимание на законопроект, который направлен на то, чтобы «очередь на пикет не превращалась в митинг. «Но с другой стороны, а если люди одновременно приехали на пикет, каждый в отдельности не виноват, они не устраивают мероприятие, они просто одновременно приехали, а кажется, что они что-то правонарушают в результате», – объяснил Верховский.

«Как вы сказали, если люди собрались, вдруг неожиданно оказались все вместе и проводят несанкционированные какие-то мероприятия. Ну, они-то, может быть, собрались, не зная, что кто-то еще придет. Но есть и те, кто организовывал, и те, кто сознательно шли на это правонарушение, сознательно. Здесь просто нужно внимательно посмотреть на это», – заявил в ответ президент.

Кроме того, Путин пообещал правозащитникам поднять вопрос создании единого госзаказчика. «Я посмотрю обязательно на это, обещаю (…) Обязательно переговорю и с депутатами, с Председателем Госдумы и с Хуснуллиным Маратом Шакирзяновичем, который, по сути дела, является инициатором этого законопроекта», – отреагировал глава государства.