Опубликовано видео испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Минобороны опубликовало видео пуска крылатой гиперзвуковой ракеты «Циркон» с борта фрегата «Адмирал Горшков» по береговой цели на расстояние 350 километров.

На кадрах можно видеть пусковую установку, на одном из следующих кадров она показана уже с открытой крышкой. Ракета выходит из установки в пламени и с клубами дыма, после чего можно увидеть съемку фрегата «Адмирала Горшкова» издалека, передает РИА «Новости».

Траекторию «Циркона» понять невозможно, так как летящая ракета запечатлена на фоне неба. В конце видео показано, как закрывается крышка шахты.

Ранее Минобороны сообщило о запуске «Циркона» с фрегата «Адмирала Горшкова» по береговой цели на расстояние 350 километров, ее скорость превысила 8 Махов. В министерстве уточнили, что стрельбы признаны успешными.