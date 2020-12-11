Песков: Путин уверен, что нельзя преследовать за передачу общедоступных сведений

Президент Владимир Путин считает, что нельзя привлекать к уголовной ответственности за распространение данных из открытых источников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу подробнее прокомментировать заявление Путина на эту тему на заседании Совета по правам человека.

«Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент, это его точка зрения, убежденная точка зрения – и он о ней сказал», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

В четверг на встрече Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о том, что понятие госизмены и соответствующую уголовную статью необходимо дорабатывать, потому что сейчас под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках. Отвечая ей, президент подчеркнул, что госизмена – это тяжкое преступление, которое является предательством своего народа, а предатели должны нести суровое наказание.

При этом Путин назвал полной чушью и трагикомедией попытки обвинить в госизмене за передачу за границу общедоступных сведений.