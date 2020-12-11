Песков: Путин уверен, что нельзя преследовать за передачу общедоступных сведений

Взгляд
11 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 13:40  |  vz.ru
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У электромобиля от «КамАЗа» есть преимущество перед Tesla

Россия сделала собственный электрокар Максим Блинов/РИА Новости
Россия вливается в новый мировой тренд. На рынок выходит отечественный электрический автомобиль, который по своим габаритам напоминает «Оку». Пленить покупателя планируется ценой – российский электрокар «Кама-1» будет стоить почти в три раза дешевле, чем самая бюджетная модель Tesla. Поможет ли это ее продажам?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как «Лубянка» накрыла полковника МВД в Дагестане

Гази Исаев в зале суда Агентство «Москва»
Полковник полиции Гази Исаев подозревается в беспрецедентном, чудовищном преступлении – пособничестве в организации теракта в Москве, унесшего десятки жизней. Почему многие чиновники и коллеги обвиняемого заступаются за своего бывшего сослуживца и что происходит в Дагестане после объявленной победы над терроризмом – на месте разбирался специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Трамп получил шанс стать последним президентом США

Главным оружием Трампа, ковавшемся в режиме особой секретности, стал иск штата Техас в Верховный суд Alex Brandon/AP/ТАСС
Всего за пять дней до того, как выборщики должны были проголосовать за Джо Байдена как за нового президента США, республиканцы наконец выкатили свое главное оружие – иск в Верховный суд от штата Техас, прежде не анонсировавшийся. Суд способен решить исход битвы в пользу Трампа, но для этого судьям придется очень быстро выбрать между двумя плохими вариантами – или президентство Байдена, или разруха. Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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В кризисы общество важнее социальных технологий

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
COVID-19 стоит рассматривать, как предупредительный звонок человечеству, которое слишком уж увлеклось социальной инженерией, уверовав в свое всемогущество и забыв уроки собственной истории. Подробности...
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Для кого 2020-й стал худшим годом

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Не так себе представляли родную Америку жители США лет 25 назад. Не думали они видеть рефрижераторы с трупами на улицах. И европейцы не думали, что будут когда-то ругаться из-за русской вакцины. Подробности...
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Россия в Карабахе оказалась в давно забытой роли

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Турция действительно получила новые преференции по итогам последней войны в Карабахе. Это так, но практическая жизнь сейчас делает именно Россию важнейшим игроком в регионе. И не в политическом плане, а в чисто гуманитарном. Подробности...
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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

США подбивают жителей Курил предать Россию

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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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Обсуждение: 9 комментариев

Под Наро-Фоминском срубили главную ель страны

Главную Кремлевскую елку страны срубили в Наро-Фоминском лесничестве, сообщили власти Подмосковья. За церемонией следил и Дед Мороз. Столетнее дерево высотой 25 метров выбрали на кастинге среди 50 других – по стройности ствола, строго-пирамидальной форме и пушистости кроны
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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Какую елку вы предпочитаете ставить на Новый год?
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    Песков: Путин уверен, что нельзя преследовать за передачу общедоступных сведений

    11 декабря 2020, 12:57

    Текст: Алина Назарова

    Президент Владимир Путин считает, что нельзя привлекать к уголовной ответственности за распространение данных из открытых источников, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на просьбу подробнее прокомментировать заявление Путина на эту тему на заседании Совета по правам человека.

    «Совершенно очевидно, что нельзя привлекать за использование открытых данных, которые находятся в открытых источниках. Именно об этом сказал президент, это его точка зрения, убежденная точка зрения – и он о ней сказал», – отметил представитель Кремля, передает ТАСС.

    В четверг на встрече Путина с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека журналистка Екатерина Винокурова говорила о том, что понятие госизмены и соответствующую уголовную статью необходимо дорабатывать, потому что сейчас под ее действия подпадает в том числе информация, которую можно найти в открытых источниках. Отвечая ей, президент подчеркнул, что госизмена – это тяжкое преступление, которое является предательством своего народа, а предатели должны нести суровое наказание.

    При этом Путин назвал полной чушью и трагикомедией попытки обвинить в госизмене за передачу за границу общедоступных сведений.


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