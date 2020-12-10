Зоозащитник объяснил, куда и как изымать домашних животных у плохих хозяев

Чтобы решать вопросы изъятия питомцев у людей, которые замечены в жестоком обращении с ними, следует создать какую-то комиссию и уполномоченного по правам животных, заявил газете ВЗГЛЯД председатель Альянса защитников животных Юрий Корецких.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил изымать домашних животных у тех хозяев, кто жестоко с ними обращаются. Он подчеркнул, что эту меру можно было бы ввести в административное законодательство.

«Безусловно, эта мера нужна. Мы часто сталкиваемся с тем, как кто-то жестоко обращается с животным, но в этом случае мы ничего не можем сделать с таким хозяином. То есть он еще долго может издеваться над питомцем, не попадая под уголовные рамки, и оставаться безнаказанным», – говорит Корецких. Собеседоник уточняет, что при принятии нововведения главное «не доходить до перегибов», когда человека будут лишать животного за любую провинность.

Эксперт уверен, что не создастся путаница, кого за «жестокое обращение с животными» следует наказать уголовно, а кого административно, поскольку в статье №245 УК РФ дается совершенно четкое описано, что подразумевается под данным понятием (нанесение травм, увечий и так далее). «А то определение, про которое говорит Медведев, есть в законе «Об ответственном обращении с животными». И как раз в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) должны внести поправки, которые устанавливают штрафы за несоблюдение положений этого закона, в том числе за жестокое обращение с животными. В одной из редакций поправок как раз было написано «штраф или изъятие животного», – поясняет собеседник.

Также зоозащитник подчеркнул, что необходимо предусмотреть, куда таких животных все-таки будут забирать. На данный момент большинство муниципальных питомников переполнены из-за отлова, вакцинации и стерилизации бездомных животных, а частным будет необходима господдержка, выплаты и они также часто полностью забиты. В качестве третьего варианта он предложил «передержки у волонтеров», которые есть в каждом городе, но отметил, что это не годится для пожизненного содержания питомца. При этом зоозащитники могли бы взять на себя больше обязанностей, если бы был предусмотрен какой-нибудь договор с частным лицом.

Между тем эксперт порассуждал, следует ли изымать у человека животное навсегда или же можно будет отдавать обратно через какое-то время. «Конечно, все будет зависеть от тяжести совершенного преступления, поступка. В законе «об ответственном обращении с животными» понятие «жестокое обращение» – достаточно широкое. Здесь могут быть как истязания или морение голодом питомца, так туда может попасть и несвоевременное оказание животному ветеринарной помощи (может быть у человека просто не было каких-то финансовых возможностей) или еще какие-то нюансы, по которым это квалифицируется. В таком случае не исключено, что хозяин может исправиться и больше этого не допускать», – считает собеседник.

В связи с этим решение об изъятии питомца и его потенциальном возврате при соблюдении каких-то условий, по мнению эксперта, должен принимать какой-то специальный орган, суд или комиссия, которые сопоставят все эти факты. Также необходимо будет ставить вопрос, а можно ли человеку, который жестоко обращался с животным, позволять и в дальнейшем заводить четвероногого друга.

«Конечно, уполномоченный на федеральном уровне по правам животным не сможет заниматься конкретными случаями, но он, безусловно, нужен. Тем более, когда принят целый блок законодательства о защите животных. То есть нужен человек, который все это бы курировал, следил за исполнением и к кому всегда можно было бы обратиться. Под такого человека уже даже подведена законодательная база и ему точно будет чем заняться. А для эффективности разбора конкретных случаев, возможно, следует создать отдельные должности в регионах», – заключил Корецких.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил запретить изымать у россиян животных за долги, которые используются для целей, не имеющих отношения к предпринимательской деятельности. Корецких в беседе с газетой ВЗГЛЯД поддержал данную инициативу, сообщив, что питомцы сильно привыкают к своим хозяевам, и если человек относится к ним надлежащим образом, то именно он и должен продолжать о нем заботиться.