Полицейские приняли роды в метро Москвы

Сотрудники полиции помогли принять роды у женщины в столичном метро, справившись до приезда врачей, сообщили в МВД.

Инцидент произошел вечером в среду. Полицейские во время обхода вестибюля станции «Электрозаводская» Арбатско-Покровской линии обратили внимание на беременную женщину, которая при сходе с эскалатора начала опускаться на пол. Выяснилось, что она была на последних сроках беременности, передает «МВД Медиа».

Сообщается, что прапорщик полиции Алексей Орлов «незамедлительно вызвал наряд скорой медицинской помощи, однако роды уже начались». Женщине требовалась срочная помощь, и «сержант полиции Алеся Полякова, не растерявшись, помогла появиться младенцу на свет, слаженно и быстро, сделав все необходимое, чтобы новорожденный малыш и мама не пострадали».

«До приезда медиков, полицейские обернули младенца в специальную теплоизолирующую фольгу во избежание обморожения», – отмечается в сообщении.

По прибытию врачи скорой отметили, что полицейские оказали своевременную и квалифицированную помощь. Мама и малыш были доставлены в родильный дом.