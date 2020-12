Газпром потерял половину доходов от экспорта газа Россиянам могут разрешить оформлять пенсию в банках Платежная система «Мир» провела первые операции в Южной Корее 10 декабря 2020, 12:25 Текст: Алина Назарова

Национальная платежная система «Мир» совместно с компанией BC Card Co. Ltd провела первые тестовые операции в Южной Корее. «В Южной Корее в устройстве эквайринговой компании BC Card Co. Ltd. были проведены пилотные операции по картам «Мир». Совместный проект платежной системы «Мир» и BC Card Co. Ltd. был реализован в онлайн-режиме, все необходимые технические работы были проведены удаленно», – говорится в сообщении пресс-службы платежной системы, передает ТАСС. Летом президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий крупные торговые сайты-агрегаторы принимать к оплате карту «Мир». «Мир» – российская национальная платежная система. Ее оператором стала Национальная система платежных карт (НСПК), созданная летом 2014 года, после того как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с системами Visa и MasterCard. В мае 2017 года Путин подписал закон о переходе сотрудников бюджетной сферы на российские платежные карты «Мир» до 1 июля 2018 года. Летом 2018 года в Кремле сообщали, что сотрудники администрации президента России и сам Владимир Путин уже перешли на платежные карты «Мир».