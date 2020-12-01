Помпео обвинил Турцию в подрыве единства НАТО

Турция выступает против принципов функционирования НАТО, подрывая его единство, заявил госсек США Майкл Помпео на встрече глав МИД стран альянса, сообщило Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на греческие дипломатические источники.

«Государственный секретарь США Майкл Помпео в необычном для НАТО выступлении на встрече министров иностранных дел стран альянса подчеркнул, что Турция выступает против принципов и функционирования Североатлантического альянса, тем самым подрывая его единство, сообщили дипломатические источники. В частности, по их словам, Помпео указал на провокационные, как он сказал, действия Турции в Восточном Средиземноморье, Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе», – передает ТАСС со ссылкой на АМНА.

По информации от источников, «Помпео подчеркнул, что механизм деэскалации, который не работает по вине Турции, должен быть перезапущен».

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил об ухудшении отношений с США из-за позиции Вашингтона по поводу поставок Анкаре российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и исключения республики из программы по производству истребителей F-35. В то же время он отметил, что отношения между Турцией и Россией основаны на общих интересах и взаимном уважении, а их развитие сохраняет позитивный курс.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, как агрессивная политика Турции вредит ее геополитическим планам.