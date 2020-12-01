Лавров прокомментировал возможное отключение Белоруссии от SWIFT

Необходимо заниматься разработкой собственных платежных систем, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о возможном отключении Белоруссии от SWIFT.

«Что касается SWIFT, это одна из тем, по которым те, кто хотел бы не дать ситуации выровняться и хотел бы ее обострения, продолжают нагнетать свои ультиматумы, нагнетать свои угрозы. Такое внимание уделяется, прежде всего, потому, что эта система, которая была создана американцами и их союзниками, обслуживает финансовые потоки для обеспечения нормального товарообмена, инвестициями и практически все другие аспекты экономической жизни», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что необходимо создавать собственные механизмы, которые не будут «сохранять зависимость наших стран от Запада». Западные страны, подчеркнул министр, доказали свою ненадежность как партнеры.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция намерена добиться отключения Белоруссии от международной системы SWIFT и прекращения кредитования иностранными банками государственных Беларусбанка и Белагропромбанка.

В Москве отметили, что в случае действий против Минска выступят совместно с белорусской стороной.