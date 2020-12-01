В Москве автолюбительница сбила насмерть во дворе 88-летнего профессора

В Москве насмерть сбили ученого, профессора и доктора сельскохозяйственных наук 88-летнего Германа Благовещенского, сообщают СМИ.

Инцидент произошел в 13.50 во дворе одного из домов по улице Клинской, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные данные.

Ученого сбила 48-летний водитель Kia Sorento, которая двигалась по дворовой территории. От полученных травм профессор умер.

Герман Благовещенский известен как специалист в области растениеводства, у него есть несколько патентов.