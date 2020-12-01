ФСО решила взыскать с бизнесмена 1 млрд рублей за хищения на стройке в Ново-Огареве

Федеральная служба охраны (ФСО) обратилась в Никулинский суд Москвы с иском о взыскании около 1 млрд рублей с топ-менеджера компании «Стройфасад» Станислава Кюнера, осужденного на восемь лет колонии за хищения при реконструкции резиденции президента в Ново-Огареве.

«Судом принят иск ФСО к Кюнеру. Заседание назначено на 23 декабря», – сказали ТАСС в суде.

В 2017 году в Москве задержали директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова, экс-директора предприятия «Стройфасад» Станислава Кюнера, а также Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова, Сергея Перевалова и Александра Родионова, которых заподозрили в хищении более 5,5 млрд рублей при строительстве «объекта №53» – дома приемов в резиденции президента России в Ново-Огарево.

Летом 2020 года Мосгорсуд приговорил Кюнера к восьми годам колонии строгого режима. В октябре Московский городской суд приговорил к пяти годам колонии экс-главу компании «Стройфасад» Дмитрия Торчинского.