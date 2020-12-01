Командир КСИР убит при ударе БПЛА в Ираке Американский авианосец «Нимиц» прибыл в Персидский залив 1 декабря 2020, 02:57 Текст: Антон Антонов

Атомный авианосец «Нимиц» прибыл в Персидский залив не из-за «особых угроз» на Ближнем Востоке, заявила представитель пятого флота ВМС США Ребекка Ребарич. По ее словам, «возвращение» авианосца в регион после учений в Индийском океане не связано с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Ребарич заверила, что «не было никаких особых угроз, которые вызвали возвращение ударной группы». «Нимиц», как заявил пятый флот, «сосредоточен на поддержании способности оставаться стойкими и готовыми помочь сохранять стабильность и безопасность в регионе», передает РИА «Новости». Напомним, в Пентагоне объяснили отправку авианосца в Персидский залив. В Иране попал в засаду и был обстрелян кортеж «отца» иранской ядерной программы – физика Мохсена Фахризаде. Ученый скончался от ранений. Тегеран обвинил в произошедшем США и Израиль и пообещал отомстить. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

