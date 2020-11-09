Арестован обвиняемый в попытке убийства семьи подросток из Петербурга

Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об аресте подростка, который пытался убить свою семью, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Суд вынес решение об аресте обвиняемого. Срок меры – 07.01.2021", – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 8 ноября на улице Лужской. По версии следствия, сначала подросток на почве личных неприязненных отношений нанес своей шестилетней родственнице три удара ножом в область шеи, живота и плеча, а затем выстрелил из травматического пистолета два раза в голову матери и один раз в сторону отца.

Мужчина обезвредил сына, после чего вызвал скорую и полицию. В результате нападения девочка в крайне тяжелом состоянии была госпитализирована.