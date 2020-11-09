В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.

«На ремонт театра юного зрителя будет направлено 23,99 млн рублей по нацпроекту, из них 23,27 млн – средства федерального бюджета», – передает ее слова ТАСС.

Театр юного зрителя работает в Хабаровске с 1944 года, за все время в нем поставили более 400 спектаклей для детей и молодежи. Театр занимает два здания в историческом центре города, оба являются объектами исторического и культурного наследия. «Будет проведен капитальный ремонт большого зрительного зала – монтаж новой сцены, сценического оборудования, зрительных мест», – сказала Купченко. Она добавила, что места в новом зале будут приспособлены для комфортного посещения зрителей с ограниченными возможностями.

По ее словам, ремонт также планируется в здании хабаровского театра кукол. В будущем году специалисты разработают соответствующую проектно-сметную документацию.

В конце октября президент России Владимир Путин поддержал предложение продлить программу развития театрального искусства на Дальнем Востоке. Сообщалось, что театр юного зрителя получил грантовую поддержку в рамках этой программы на постановку спектакля-путешествия «Джордж и тайны Вселенной» по книге Стивена и Люси Хокинг.