В Хакасии объяснили отказ в госпитализации 90-летней женщины

Вопрос с госпитализацией пожилой жительницы Абакана, которую отказывались положить в больницу, решится во вторник, после того как будет готов анализ на COVID-19, сообщили в пресс-службе главы Хакасии.

По словам и. о. руководителя управления информационной политики главы и правительства Хакасии Яны Тамаровской, 90-летняя женщина находится дома. Для нее зарезервировано место в больнице на случай, если подтвердится коронавирус, передает РИА «Новости».

«У нее взяли анализ, который будет готов завтра. Вот если он будет положительный, то женщину сразу же госпитализируют, место зарезервировано. Если он отрицательный, то лечить ее будут на дому. У родственников нет претензий по данному поводу. Ситуация на контроле», – пояснила Тамаровская.

Она добавила, что информация о госпитализации пожилой женщины, которую озвучил глава Хакасии в своем аккаунте в Instagram, неверна. Этот вопрос решится только во вторник.

В свою очередь пресс-служба минздрава Хакасии сообщила, что медики уже госпитализировали 90-летнюю женщину.

«По словам главврача учреждения Любови Карамчаковой, пациентка находится под наблюдением специалистов, ей оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что состояние женщины не вызывает опасений, температура у нее нормальная, все остальные показатели также в норме.

Ранее в СМИ региона сообщали, что в воскресенье бригада скорой доставила пожилую пациентку в больницу. По данным СМИ, после того как женщине отказали в госпитализации, у фельдшера случился нервный срыв, и она с криком начала требовать положить женщину в больницу.

Напомним, руководство Хакасии обвинили в бездействии во время пандемии.