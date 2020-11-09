Путин поручил выделить регионам средства на борьбу с COVID

Президент Владимир Путин поручил правительству до 10 ноября выделить дополнительно из федерального бюджета регионам средства на приобретение лекарств для борьбы с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации: выделить дополнительно из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации средства на приобретение лекарственных препаратов в целях обеспечения ими на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях...», – передает РИА «Новости» опубликованный перечнь поручений.

Кроме того, средства выделяются на закупку средств индивидуальной защиты, увеличение объемов тестирования населения на наличие такой инфекции, обеспечение транспортного обслуживания пациентов и медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций и иные мероприятия, направленные на борьбу с этой инфекцией.

Кроме того, Путин поручил до 20 ноября доложить о мерах по обеспечению в регионах больных коронавирусом бесплатными лекарствами.

«Минздраву, Минпромторгу совместно с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации принять меры по обеспечению на безвозмездной основе больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, лекарственными препаратами, приобретаемыми в соответствии с пунктом 1 настоящего перечня поручений», – говорится в перечне поручений.

Отмечается, что доклад должен быть представлен до 20 ноября 2020 года.

Ответственными назначены министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и главы регионов.

Президент России также поручил правительству и регионам сохранить объемы лечения и обеспечения лекарствами детей с тяжелыми заболеваниями.

«Правительству РФ, высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ исходя из установленных полномочий обеспечить сохранение действующего объема лечения и лекарственного обеспечения детей, страдающих тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями», – говорится в перечне поручений.

Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 февраля 2021 года, ответственные – премьер-министр России Михаил Мишустин и главы регионов.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 21 798 новых случаев коронавируса в 85 регионах», из них 26,8% не имели клинических проявлений болезни.

Всего в стране выявлено 1 млн 796 тыс. 132 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 1 млн 335 тыс. 141, из них 10 722 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 256 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 793 человека.

Накануне, 8 ноября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 20 498. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 1300.