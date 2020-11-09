Песков объяснил, почему Путин не поздравил Байдена сразу после выборов в США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин поздравлял Дональда Трампа сразу после выборов, а Джо Байдена – нет.

«Разница совершенно очевидна. Вы видите, что там предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается. Поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления... Тогда (на предыдущих президентских выборах в США) не было анонсов юридического оспаривания», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что Россия считает правильным дождаться официального подведения итогов президентских выборов в США в вопросе поздравлений победителя голосования.

Песков подчеркнул, что Россия готова работать с любым президентом США, избранным американцами.

«Президент Путин неоднократно говорил о том, что он проявит уважение к любому выбору американского народа и что он будет готов к работе с любым избранным президентом США. Мы в любом случае надеемся, что со следующим президентом США удастся наладить диалог и вместе договориться о путях нормализации наших двусторонних отношений. Тем более, что значимая часть этих двусторонних отношений – имеется в виду контекст стабильности и безопасности – касается не только наших двух народов, но и фактически народов всего мира», – сказал Песков.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Напомним, в субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США и на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.