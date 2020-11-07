Президент Казахстана поздравил Байдена с победой на выборах

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил кандидата от Демократической партии США Джозефа Байдена с избранием президентом Соединенных Штатов.

«Мои искренние поздравления мистеру Джо Байдену в связи с избранием президентом Соединенных Штатов Америки. Рассчитываем на плодотворное сотрудничество между нашими странами в областях, представляющих взаимный интерес», – написал Токаев на своей странице в Twitter на английском языке.

Ранее с победой на американских президентских выборах Байдена поздравили канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер Британии Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон. С поздравлениями к Байдену поспешил и президент Украины Владимир Зеленский. А генсек НАТО Йенс Столтенберг в поздравлении призвал Байдена вместе противостоять России.

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на президентских выборах. После этого сам Байден объявил себя «избранным руководителем» Соединенных Штатов. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». Между тем действующий президент США Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах.

Выборы в США официально завершились 4 ноября закрытием участков на Аляске в 01.00 ночи по Вашингтону (9.00 мск). На фоне голосования в стране начались новые беспорядки.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Трамп, вероятно, проиграет выборы. Действующий глава Белого дома заявлял, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».

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