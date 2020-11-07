Глава МИД ФРГ обрадовался «ясности» на выборах в США

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что на выборах президента США появились «ясные цифры» и сказал, что готов сотрудничать с новым правительством этой страны.

«Хорошо, что, наконец, есть ясные цифры. Мы рады сотрудничеству со следующим правительством США. Мы хотим инвестировать в наше сотрудничество, для нового трансатлантического начала», – цитирует Мааса РИА «Новости».

В субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем и кандидат от республиканцев Дональд Трамп и Байден считают себя победителями на выборах.