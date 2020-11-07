МВД выступило против снижения нештрафуемого порога превышения скорости

МВД категорически против снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, в новой редакции КоАП величина штрафа не изменится, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Мы категорические противники такого нововведения – сокращения штрафуемого порога с 20 до 10 км/ч. Могу успокоить, что позиция МВД учтена в новой редакции КоАП и даже величина штрафа не меняется», – сказал министр внутренних дел в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

Также Колокольцев отметил, что на безопасности дорожного движения в большей степени сказывается обустройство автомагистралей. «Если дорога обеспечена разделительными барьерами, освещена, [есть] ровное покрытие – это в большей степени сказывается на безопасности дорожного движения, чем вот это манипулирование – десять километров больше, десять километров меньше», – добавил он.

В марте Колокольцев заявил, что выступает против инициативы снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 км/ч, напротив, он высказался за повышение скоростного режима на отдельных участках трасс.