Соловьев рассказал американскую шутку о выборах

Журналист Владимир Соловьев опубликовал американскую шутку о выборах в США.

«Почему Трамп больше не может попасть в Белый дом? Потому что он для Байдена», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.

В американской шутке используется игра слов, так как словосочетание «он для Байдена» (it’s for Biden) перекликается с выражением «это запрещено» (it’s forbidden).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что действующий глава американского государства Дональд Трамп, вероятно, проиграет выборы, и США возглавит Байден. Трамп заявил, что Байден не должен необоснованно выдвигать претензии на пост президента, «судебное разбирательство только начинается».