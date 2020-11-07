Верховный суд США отреагировал на иск республиканцев по выборам

В ответ на иск отделения Республиканской партии в Пенсильвании Верховный суд США велел изолировать часть избирательных бюллетеней в штате.

Суд велел «всем избирательным комиссиям округов» бюллетени, которые поступили по почте «после 20.00 3 ноября», отделить и поместить в «безопасный, надежный и запечатанный контейнер». Они должны находиться «отдельно от других голосов». Приказ действует «до дальнейших указаний». Отмечается, что «все подобные бюллетени в случае подсчета должны считаться отдельно», передает РИА «Новости».

Напомним, республиканцы потребовали не обрабатывать бюллетени в Пенсильвании, полученные после дня выборов. Верховный суд США должен определить, законны ли эти голоса. В Пенсильвании бюллетени принимаются по почте в течение нескольких дней после дня выборов.

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