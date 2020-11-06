Республиканцы обратились в Верховный суд США из-за нарушений на выборах

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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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Российская вакцина прорвала европейскую блокаду

Российскую вакцину ждет весь мир — от Австрии до Аргентины Илья Питалев/РИА «Новости»
Венгрия готова уже в декабре начать закупать российскую вакцину от COVID-19. Об этом глава МИД страны заявил прямо из карантина – министр сам стал жертвой вируса. При этом Еврокомиссия, которая еще недавно грозила Будапешту санкциями за применение вакцины «Спутник V», изменила свое мнение. Не исключено, что вслед за Венгрией и другие страны ЕС обратятся за российской вакциной. Подробности...
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Друга Мадлен Олбрайт ждет трибунал

Год назад Тачи радушно принимал старушку Олбрайт у себя в Приштине Valdrin Xhemaj/EPA/ТАСС
В Приштине произошло событие, которого международное правосудие добивалось десятилетиями: ушел в отставку и был взят под стражу лидер самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи. Это человек, который спровоцировал первую в истории войну НАТО – против Югославии в 1999 году. Его ареста судьи в Белграде и Гааге добивались много лет. Но ждет ли его теперь суровый приговор? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Жванецкому было непросто пережить умершую Одессу

Антон Крылов, журналист
Сложно сказать, когда родилась Небесная Одесса и кто из отцов-основателей сделал больше для того, чтобы этот приморский город настолько сильно выделялся на фоне соседей и других советских городов-миллионников. Но мы отлично знаем дату смерти Небесной Одессы. Подробности...
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Американские выборы дискредитируют оппозицию в России

Максим Григорьев, председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате
Это явление уже успело получить название «ступенька демократии» – когда в штате Мичиган более 100 тысяч бюллетеней оказались исключительно за Байдена, и ни одного – за Трампа. Подробности...
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Жванецкий был агентом влияния народа на власть

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Михаил Михайлович Жванецкий не был прозаиком. И юмористом он тоже не был. Его тексты – это джаз. Он умел в какофонии нашей жизни слышать музыку. Подробности...
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Президент Байден: Хорошо или плохо для России?

Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

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Ушел из жизни сатирик Михаил Жванецкий

На 87-м году ушел из жизни классик отечественной сатиры, писатель Михаил Жванецкий. Несколько поколений знают его как автора искрометных и часто нелицеприятных монологов о советской и постсоветской действительности
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Республиканцы обратились в Верховный суд США из-за нарушений на выборах

    6 ноября 2020, 23:57

    Текст: Антон Антонов

    Отделение Республиканской партии США в Пенсильвании обратилось в Верховный суд из-за нарушений на выборах, сообщают СМИ.

    Как заявили республиканцы, «суд должен распорядиться, чтобы ответчики – избирательные комиссии округов – зарегистрировали, отделили и не предпринимали никаких действий в отношении полученных по почте или поданных заочно бюллетеней, которые прибывают после общего дня выборов до крайнего срока, но до того, как Верховный суд Пенсильвании продлил крайний срок». От Верховного суда США требуют решить, насколько законны эти бюллетени. В Пенсильвании бюллетени принимаются по почте в течение нескольких дней после дня выборов, передает РИА «Новости».

    В ходатайстве указывается, что «голосование в Пенсильвании вполне может определить, кто будет следующим президентом» страны. В Республиканской партии признают, что избирком штата распорядился отделять бюллетени, поступившие после 3 ноября, но до 17.00 (01.00 мск) 6 ноября, однако, по мнению республиканцев, на местах это требование не соблюдается, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

    Источники Reuters сообщают, что Национальный комитет Республиканской партии планирует собрать не менее 60 млн долларов на связанные с выборами судебные тяжбы президента страны Дональда Трампа. Для этого партия обратилась к своим спонсорам.

    В Аризоне местный госсекретарь Кэти Хоббс заверила, что в штате не ведется подсчет незаконных бюллетеней. Кроме того, она заявила: «Я не знаю никаких своих коллег в стране, которые бы позволили делать подсчет незаконных бюллетеней в своих штатах. Так что, честно говоря, такая дезинформация только усложняет нашу работу».

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    Обсуждение:  45 комментариев

    Washington Post со ссылкой на представителя штаба пишет, что Трамп, по мере того, как поступали данные о голосах избирателей на следующий день после выборов, говорил своим соратникам, что может проиграть, но только из-за того, что у него «крадут выборы». По словам его советников, Трамп хотел «взять более дерзкий тон» в заявлениях. Его «пытались успокоить», но в четверг вечером Трамп все же выступил перед журналистами – это была та пресс-конференция, которой в штабе хотели избежать.

    CNN заявляет, что часть советников Трампа считает его поражение на выборах делом решенным и старается отмежеваться от республиканца из чувства самосохранения. Утверждается, что советники в целом считают неубедительными заявления Трампа о нарушениях и мошенничестве при подсчете голосов. Республиканец, как сообщается, «оказался в одиночестве» с такой постановкой вопроса, но некоторые советники говорят ему то, что он хочет услышать.

    Напомним, Трамп заявил, что «никогда не сдастся в борьбе» за Соединенные Штаты и их народ. По его словам, он выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах.

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