СМИ сообщили о планах Трампа не признавать поражение на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что не намерен признавать поражение на выборах.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, чиновники не решаются сказать Трампу, что он может проиграть выборы, и ждут, когда это сделает кто-то другой, например его дочь Иванка или зять Джаред Кушнер, РИА «Новости».

Признание поражения само по себе не имеет юридической силы, но сигнализирует, что кандидат не будет оспаривать итоги выборов.

Ранее штаб Трампа заявил, что выборы в США еще не закончены, прогнозы о победе кандидата Демократической партии Джо Байдена в ряде штатов ошибочны

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Подсчет голосов еще не завершен, ни один из кандидатов не получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, необходимых для победы.

В среду штаб Дональда Трампа подал иск о приостановке подсчета голосов в Мичигане, ссылаясь на отсутствие доступа к отслеживанию подсчета. Также штаб требует не учитывать при подсчете голосов в штате бюллетени, которые пришли на избирательные участки уже после их закрытия и пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. Кроме того, адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил о том, что направляется в Филадельфию с командой юристов. По его словам, выявлены «массовые нарушения».

В четверг в штабе Джозефа Байдена заявили, что демократ одержит победу в колеблющемся штате Невада (шесть голосов выборщиков), что позволит ему набрать 270 голосов выборщиков, необходимых для победы в борьбе за кресло президента США.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.