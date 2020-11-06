Первую «умную» подсветку установили в сквере Благовещенска

«Умная» система оповещения, благодаря которой уличные фонари будут включаться и выключаться в зависимости от объема солнечного света, установлена в сквере Благовещенска, реконструкция которого проводится по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщила пресс-служба мэрии.

Реконструкция сквера во 2-м микрорайоне Благовещенска проводится по программе «Формирование комфортной городской среды», за проект проголосовали сами жители. В рамках благоустройства проводится реконструкция фонтана, покрытие пространства тротуарной плиткой, установка скамеек, светильников и урн. В планах – восстановление газонов и посадка декоративных кустарников. Работы планируется завершить до 15 ноября.

«Протестирована и запущена система освещения общественной территории в микрорайоне. На участке появились 52 трехметровых светильника и 128 ландшафтных светильников высотой 80 сантиметров. По словам подрядчика, в сквере установлена «умная» система освещения: она самостоятельно принимает решения, когда включить светильники, когда – выключить, ориентируясь на солнечный свет. С наступлением сумерек фонари загораются и на рассвете гаснут», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Национальный проект «Жилье и городская среда» инициирован президентом России Владимиром Путиным и состоит из четырех федеральных проектов – «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.