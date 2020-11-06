Эксперт: Шпилькин «ослеп» на американских выборах

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6 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 12:21  |  vz.ru
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Лукашенко хочет сам качать нефть в России

Лукашенко планирует купить нефтяное месторождение в России Владимир Смирнов/ТАСС
Долгие годы Александр Лукашенко обещал найти нефть в недрах собственной страны. Теперь он планирует добывать ее на территории России, купив для этого месторождение. Но продаются ли российские недра иностранцам и на что в реальности может рассчитывать президент Белоруссии? Подробности...
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Чем хорош для России Байден

Что для России Байден – «санкции из ада» или новая надежда? Carolyn Kaster/AP/ТАСС
Дональд Трамп, не появлявшийся на публике больше суток, объявил, что побеждает на выборах «с исторически рекордными цифрами». Промежуточные результаты этому прямо противоречат, но президент готов биться за свою правду в судах. Скорее всего, он проиграет, и США возглавит Джо Байден. Чего ждать от него России – обещанных ранее «санкций из ада» или даже более удобного расклада сил, чем при Трампе? Подробности...
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В России выросло непуганое поколение «зумеров»

Отношение к любви у молодежи принципиально не отличается от представлений «предков» Владимир Гердо/ТАСС
«Современная молодежь не испытывает недостатка в стабильности. Она воспринимает ее как данность, не считая чем-то значимым. В этом ее главное отличие от тех, кто рос в 1990-е», – рассказал газете ВЗГЛЯД доктор психологических наук Юрий Зинченко, перечисляя отличия россиян «поколения Z» от старших соотечественников. В чем еще заключаются особенности современной молодежи? Подробности...
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Латвия готовится сражаться с Россией

Латвийское правительство активно пропагандирует свои вооруженные силы Ints Kalnins/Reuters
Крайне активную военную пропаганду ведет ближайший сосед России в Прибалтике – Латвия. Страна не только наращивает военные расходы, но и настойчиво продвигает идею обороны от «российских захватчиков». Учения проводятся не только для вооруженных сил, но и для добровольцев и даже для обычных граждан страны. Как латвийцев приучают к мысли о «российской агрессии»? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Новая этика – это этика беспредела без границ

Алексей Алешковский, сценарист
Я тут впервые в жизни столкнулся с зоошизой, о которой раньше имел чисто теоретическое представление. Ассортимент моих мнений о человечестве, и так не особо пасторальный, пополнился новым поводом для мизантропии. История очень показательная. Подробности...
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Выборы в Молдавии могут закончиться еще одной «горячей точкой»

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
По итогам второго тура молдавских выборов власть в этой республике может перейти в руки «младоевропейцев». И тогда Молдавия может стать источником новых проблем для Москвы. Подробности...
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Что стоит ждать от прихода Байдена?

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вместо того, чтобы распределять глобальные блага и получать с этого свою долю, США попробуют эти блага присваивать. Европу и Китай это в целом устраивает. Россию и страны среднего масштаба – устраивает гораздо меньше. Подробности...
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Почему Трамп проиграл

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария
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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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    Эксперт: Шпилькин «ослеп» на американских выборах

       6 ноября 2020, 11:55
    Фото: MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС
    Текст: Евгения Шестак

    Такой «наглости и изнасилования демократии», которая сейчас происходит в США, мир еще не знал, такого даже при африканских и латиноамериканских диктаторских режимах не допускали, заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, комментируя выборы президента в США.

    Физик Сергей Шпилькин, якобы сумевший применить математическую модель к определению легитимности выборов и активно распространявший мнение о «фальсификации» выборов в России, в пятницу в соцсетях отказался анализировать по своей методике американские выборы. Как заявил Шпилькин, «много технических сложностей», «не зная схемы подсчета, не берусь судить».

    В свою очередь, ассоциация «Голос» выступила с заявлением о том, что в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления и независимой работы избирательных комиссий.

    По словам Матвейчева, о том, что американская избирательная система архаичная и не прозрачная, все давно знали. 

    «Еще со времен судилища между Гором и Бушем весь мир стыдливо опускал глаза и говорил: «Они же учителя демократии, им просто нельзя нарушать 300-летние американские традиции, просто такая у них система». Но чем дальше, тем больше. Я никогда не был очарован избирательной системой США. Все эти голосования выборщиков, когда у каждого штата есть свой пай, который зависит от инвестиционного капитала, подходят, скорее, для акционерного общества, чем для государственного устройства. Это изначально дико и неправильно», – заявил он. 

    Также он напомнил о манипуляциях, которыми занимаются СМИ и соцсети, «когда по всему миру Facebook блокирует, зачищает данные и графики, например, из Висконсина и Мичигана, демонстрирующие вбросы... О какой демократии можно говорить?». 

    По словам профессора, в России невозможно представить отсутствие Центральной избирательной комиссии и международных наблюдателей на участках. 

    «Когда в каждом штате голосуют по принципу «кто во что горазд» и издают отдельные законы под это дело. В стране нет паспортов. Людям выдают бюллетени: кому без всяких документов, кому по водительскому удостоверению, кому по справке из психлечебницы», – добавил он.

    Матвейчев подчеркнул, что от почтового голосования отказалось большинство европейских стран, несмотря на коронавирус, потому что очень трудно обеспечить приход бюллетеней в нужное время, избежать потерь бюллетеней, сложна в целом идентификация пользователя. «Однако почтовое голосование с воодушевлением приняли в США и мы наблюдаем дичайшее явление, когда приходят 100 тыс. бюллетеней за Байдена и даже ради смеха нет ни одного процента за Трампа», – заявил профессор. 

    По его словам, если у нас в России даже проамериканский «Голос» вынужден хоть слабенькую критику написать, спасая репутацию «независимого арбитра» и понимая, что если сейчас промолчать, в России им больше никто не поверит, значит дальше падать не куда.

    «А на деле такой наглости и изнасилования демократии, которая сейчас происходит в Америке, мир еще не знал. Когда при 95% посчитанных бюллетенях вдруг откуда-то появляется сотни тысяч новых бланков и сразу на 1-2% меняется результат. Такого даже при африканских и латиноамериканских диктаторских режимах не допускали», – отметил профессор. 

    Относительно Шпилькина профессор подчеркнул, что тот «просто съехал с темы». 

    «Всему миру данных достаточно, ему недостаточно данных, все смотрят, а Шпилькин «ослеп», ему недостаточно, кривые Гаусса в случае США не работают почему-то. Понятно, что Шпилькин был придуман для того, чтобы дискредитировать российскую систему, он за это деньги получает, сейчас он просто лишний раз проявил себя, чтобы все увидели кто он такой», – сказал Матвейчев.

    Он подчеркнул, что выборы в США окончательно разоблачают их шоу под названием «Демократия», и выразил уверенность, что США продолжат вмешиваться в дела России и других стран.

    Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.


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