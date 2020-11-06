Эксперт: Шпилькин «ослеп» на американских выборах

Такой «наглости и изнасилования демократии», которая сейчас происходит в США, мир еще не знал, такого даже при африканских и латиноамериканских диктаторских режимах не допускали, заявил газете ВЗГЛЯД профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, комментируя выборы президента в США.

Физик Сергей Шпилькин, якобы сумевший применить математическую модель к определению легитимности выборов и активно распространявший мнение о «фальсификации» выборов в России, в пятницу в соцсетях отказался анализировать по своей методике американские выборы. Как заявил Шпилькин, «много технических сложностей», «не зная схемы подсчета, не берусь судить».

В свою очередь, ассоциация «Голос» выступила с заявлением о том, что в США созданы достаточные гарантии для свободного волеизъявления и независимой работы избирательных комиссий.

По словам Матвейчева, о том, что американская избирательная система архаичная и не прозрачная, все давно знали.

«Еще со времен судилища между Гором и Бушем весь мир стыдливо опускал глаза и говорил: «Они же учителя демократии, им просто нельзя нарушать 300-летние американские традиции, просто такая у них система». Но чем дальше, тем больше. Я никогда не был очарован избирательной системой США. Все эти голосования выборщиков, когда у каждого штата есть свой пай, который зависит от инвестиционного капитала, подходят, скорее, для акционерного общества, чем для государственного устройства. Это изначально дико и неправильно», – заявил он.

Также он напомнил о манипуляциях, которыми занимаются СМИ и соцсети, «когда по всему миру Facebook блокирует, зачищает данные и графики, например, из Висконсина и Мичигана, демонстрирующие вбросы... О какой демократии можно говорить?».

По словам профессора, в России невозможно представить отсутствие Центральной избирательной комиссии и международных наблюдателей на участках.

«Когда в каждом штате голосуют по принципу «кто во что горазд» и издают отдельные законы под это дело. В стране нет паспортов. Людям выдают бюллетени: кому без всяких документов, кому по водительскому удостоверению, кому по справке из психлечебницы», – добавил он.

Матвейчев подчеркнул, что от почтового голосования отказалось большинство европейских стран, несмотря на коронавирус, потому что очень трудно обеспечить приход бюллетеней в нужное время, избежать потерь бюллетеней, сложна в целом идентификация пользователя. «Однако почтовое голосование с воодушевлением приняли в США и мы наблюдаем дичайшее явление, когда приходят 100 тыс. бюллетеней за Байдена и даже ради смеха нет ни одного процента за Трампа», – заявил профессор.

По его словам, если у нас в России даже проамериканский «Голос» вынужден хоть слабенькую критику написать, спасая репутацию «независимого арбитра» и понимая, что если сейчас промолчать, в России им больше никто не поверит, значит дальше падать не куда.

«А на деле такой наглости и изнасилования демократии, которая сейчас происходит в Америке, мир еще не знал. Когда при 95% посчитанных бюллетенях вдруг откуда-то появляется сотни тысяч новых бланков и сразу на 1-2% меняется результат. Такого даже при африканских и латиноамериканских диктаторских режимах не допускали», – отметил профессор.

Относительно Шпилькина профессор подчеркнул, что тот «просто съехал с темы».

«Всему миру данных достаточно, ему недостаточно данных, все смотрят, а Шпилькин «ослеп», ему недостаточно, кривые Гаусса в случае США не работают почему-то. Понятно, что Шпилькин был придуман для того, чтобы дискредитировать российскую систему, он за это деньги получает, сейчас он просто лишний раз проявил себя, чтобы все увидели кто он такой», – сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что выборы в США окончательно разоблачают их шоу под названием «Демократия», и выразил уверенность, что США продолжат вмешиваться в дела России и других стран.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.