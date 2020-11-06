Почтовая служба США нашла в Пенсильвании еще 1,7 тыс. бюллетеней

Почтовая служба США сообщила об обнаружении в ее отделениях в штате Пенсильвания еще около 1 тыс. 700 избирательных бюллетеней, направленных по почте жителями штата ко дню проведения в стране всеобщих выборов и непосредственно 3 ноября.

Все эти бюллетени уже направлены в избиркомы штата, где продолжается подсчет, передает ТАСС.

Согласно законодательству Пенсильвании, отправленные по почте избирательные бюллетени должны быть получены не позднее вечера пятницы. В ином случае они не будут учитываться при подсчете голосов избирателей.

На ваш взгляд Кто победит на выборах президента США? Байден

Трамп



Ранее сообщалось, что разрыв между республиканцем Дональдом Трампом и демократом Джозефом Байденом в Джорджии, Пенсильвании и Аризоне сократился.

Напомним, выборы в США состоялись 3 ноября. На них избираются президент и вице-президент страны, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что выиграл состоявшиеся 3 ноября выборы президента США, если учитывать «законные» голоса.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие недостатки продемонстрировала избирательная система США на президентских выборах, а также анализировала, чем хорош для России Байден.

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