Жителю Перми вынесли приговор за фото Власова на акции «Бессмертный полк»

Пермский краевой суд приговорил к девяти месяцам исправительных работ жителя Перми Даниила Шестакова, разместившего фото генерала Андрея Власова, осужденного за измену Родине, на сайте акции «Бессмертный полк».

«Суд приговорил признать Шестакова Даниила Антоновича виновным в совершении преступления <...> и назначить ему наказание – исправительные работы на срок девять месяцев», – цитирует ТАСС судью Олега Ахматова.

Шестаков обвиняется по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в отношении жителя Удмуртии, который отрицал в интернете массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны, возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин рассказал, зачем понадобилось отдельный отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории, и почему Россия обязана реагировать на осквернение символов воинской славы за рубежом.