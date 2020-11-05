В ОП назвали выборы в США соревнованием по фальсификациям

Президентские выборы в США стали соревнованием по использованию административного ресурса и фальсификаций, заявил председатель координационного совета при Общественной палате по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

«Данные выборы были соревнованием двух партийных машин. Прежде всего, по административным ресурсам. Каждая партия обладает своим большим административным ресурсом в различных штатах. Кто контролирует штат, законодательное собрание, тот и делает в своих интересах то, что им выгодно», – цитирует Григорьева РИА «Новости».

По его словам, электоральный процесс также был «соревнованием машин по фальсификации выборов». Он указал на сообщения СМИ об инцидентах с голосованием по почте, выброшенными бюллетенями и голосованием умерших людей.

«Настолько очевидны эти масштабные фальсификации, что я не знаю, что в этой ситуации делать записным критикам российских выборов», – заключил Григорьев.

В четверг действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов, а также сообщил, что голоса, которые были отданы после дня выборов главы государства, не будут учитываться.

В США на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах президента по городам прокатилась волна протестов. К 3 ноября на выборах в США досрочно проголосовали более 100 млн человек, что является рекордным показателем в американской истории.

Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.