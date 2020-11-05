СМИ сообщили о намерении штаба Трампа подать иск в Неваде

Штаб президента Дональда Трампа готовится подать иск в Неваде, где продолжается подсчет голосов на выборах, сообщает телеканал Fox News.

Трамп полагает, что демократы подтасовали результаты голосования. По данным СМИ, о подаче иска сообщат позже. Штаб Трампа, как ожидается, будет требовать подсчета только «легитимных» голосов, передает РИА «Новости».

Ранее появилась информация о том, что в Неваде около 10 тыс. бюллетеней были получены от людей, которые там больше не живут.

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Избирательный штаб Дональда Трампа подал иск, связанный с выборами в штате Джорджия, сообщают информационные агентства. Иски также поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.

Напомним, Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.