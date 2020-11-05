Волочкова отказалась носить медицинскую маску

Экс-балерина Анастасия Волочкова заявила, что из-за коронавируса не может полностью раскрыться и радовать публику выступлениями, а маски, по ее словам, наносят здоровью еще больший вред, чем инфекция.

«Да, у меня есть маска – со стразами и инициалами АВ. Но я ее не надеваю, дабы не привлекать еще больше внимания к себе и своей личности. Маска, на мой взгляд, – самый большой рассадник инфекций, которыми дышит человек», – заявила она ФАН.

«Если это какая-то политическая игра, то от нее страдают простые хорошие, добрые люди, которые просто хотят радоваться, жить и быть счастливыми. И быть любимыми, обниматься, целоваться. Я не представляю зрителей на своих спектаклях в масках и в этих «презервативных» перчатках», – сказала балерина.

По мнению Волочковой, пандемия коронавируса сильно бьет по тем, кому необходима постоянная физическая нагрузка.

Напомним, что в июне этого года Волочкова тайно приехала в закрытое на карантин из-за коронавируса село Дивеево Нижегородской области и устроила скандал, оскорбив представителей местной власти и полиции.

Московский суд признал Волочкову виновной в совершении административного правонарушения и назначил штраф в размере 20 тыс. рублей.