Штаб Трампа в случае поражения в Джорджии решил требовать пересчета голосов

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа готов выдвинуть требование пересчета голосов в Джорджии, если в этом штате действующий президент проиграет, сообщили СМИ.

Оспорить итоги обработки бюллетеней в Джорджии можно в случае разрыва между кандидатами на более чем 0,5 процентных пункта. Источник заявил, что штаб Трампа, «конечно же», воспользуется этой возможностью, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

По последним данным, в Джорджии обработали 98% бюллетеней. Трамп получил 49,7% голосов избирателей, а кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден – 49,1%.

Ранее штаб Трампа подал иск для приостановки подсчета голосов на выборах президента США. Позднее сообщалось, что в иске выдвинуто требование к сотрудникам избирательных комиссий в штате Джорджия соблюдать закон о подсчете и хранении полученных по почте бюллетеней. Иски также поданы в штатах Пенсильвания и Мичиган.

Напомним, Трамп усомнился в результатах подсчета голосов в нескольких штатах, а позднее заявил, что побеждает на президентских выборах в Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине и, вероятно, в Мичигане. В Пенсильвании, Висконсине и Мичигане итоги выборов подведут не сразу.