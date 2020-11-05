По делу о покушении на теракт в Татарстане арестовали троих подозреваемых

Кукморский районный суд Татарстана заключил под стражу еще троих подозреваемых по делу о нападении на местный отдел полиции 30 октября, сообщается на сайте суда.

«4 ноября Кукморским районным судом Республики Татарстан избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении трех граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт)», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Ранее суд сообщал о шестерых подозреваемых, трое из которых были арестованы ранее. Один из них – отчим погибшего при нападении на отдел полиции подростка Марат Замалиев.

Полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.