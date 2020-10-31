Отчима напавшего на полицейских в Татарстане подростка задержали

В городе Кукмор силовики провели массовые обыски у причастных к нападению 16-летнего подростка на районный отдел МВД, отчим молодого человека Марат Замалиев задержан.

Спецназ ГРОМ вывел Замалиева из здания в наручниках, сообщает портал «Бизнес Online».

СМИ сообщают, что в конце 90-х годов 11 членов диверсионной группы, в числе которых и отчим устроившего нападение подростка, были осуждены за подрыв трех магистральных газопроводов.

Отмечается, что Замалиев не единственный, кого вывели в наручниках из здания: другой задержанный – Раис Закиров, который проходил по тому же делу.

Напомним, накануне полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.

Позже выяснилось, что молодой человек приехал с семьей в республику из Башкирии в июле, учиться в местных колледжах отказался, сказав, что «у него другие планы».