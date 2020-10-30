Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

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30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Украинские чиновники совершили побег из-под американского контроля

Глава КС Украины Александр Тупицкий с одного удара подорвал американское влияние на Украине ТСН/Youtube
Решение Конституционного суда Украины одним махом сломало механизм внешнего управления страной, который так долго создавал Госдеп. Для этого достаточно было упразднить закон о работе «антикоррупционных» ведомств. Но позволит ли это судебное решение разрушить всю цепочку контролирующих Украину органов Запада? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
Это заставляет задуматься о многом. О том, например, как вообще поставлен надзор спецслужб за теми, кто выходит на свободу после отсидки по экстремистским статьям. Отсидки длительной, по статьям априори тяжелым. Да и поставлен ли такой надзор вообще. Подробности...

Грозят ли России польские проблемы с абортами

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы видим перенесение технологии «цветных революций» в область мировоззренческого противостояния. Украинский Майдан и, еще больше, движение Black Lives Matter показали, что можно очень успешно достигать политических целей, создавая хаос на улицах. Подробности...
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Франция споткнулась о несовместимость ценностей

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс вписывания приезжих в общество пускать на самотек. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

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Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

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    Юрий Васильев

    Про отчима подростка-террориста из Кукмора я писал 20 лет назад

    Юрий Васильев
    специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
    		30 октября 2020, 17:10

    Началось с того, что вчера написал пост про теракт в Ницце и Charlie Hebdo. О том, что выбор для стороннего наблюдателя сузился до совсем печального «или – или». Либо поддержать тех, кто рисует провокационные карикатуры – в рамках светских свобод и собственного их разумения. Либо оказаться среди тех, кто предполагает возможным убийства людей. В том числе на почве глубокого возмущения провокационными картинками.

    Утром пришел комментарий от подписчика с вопросом о 16-летнем подростке Виталии Антипове. Который минувшей ночью в поселке Кукмор, Кукморский район, Республика Татарстан, напал с ножом на полицейских, ранил одного из них – и был, разумеется, застрелен. Неужели, спросил комментатор, этот случай имеет какое-то отношение к французским карикатурам?

    Я задумался. Впрочем, совсем ненадолго. В Кукморе как таковом я не был. Но вот название этого населенного пункта – определенно слышал. Много, очень много лет назад.

    – Нет, что вы – ответил я, вспомнив окончательно. – Некоторые жители поселка Кукмор по этой части прекрасно обходятся – и обходились – безо всякого Hebd'a.

    Именно что «и обходились». Потому что с одним жителем Кукмора я уже успел пообщаться – почти двадцать лет назад.

    Фото: кадр из видео

    Стояла зима 2001 года. Дальние подступы к выборам президента Татарстана. Я – спецкор еженедельника «Московские новости» – приехал в Казань за большой заметкой по вопросам федерализма. Договор Татарстана и России. Отношения элит республики с Кремлем – и совсем новым президентом страны; чуть больше года прошло. Приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным – самый первый, можно сказать, романтический период становления нынешней модели российского государства. Прежде всего – для только что созданных президентских полпредств, в том числе и в Приволжском федеральном округе… И, разумеется, радикализм. Вторая чеченская и то, чем она отзывалась на тот момент в Татарстане.

    В этой части материала основным «героем» и оказался житель поселка Кукмор. Марату Замалиеву на тот момент было чуть больше тридцати. Незадолго до встречи ему огласили приговор – так что беседовали мы в СИЗО Казани, где Замалиев ожидал то ли кассацию, то ли апелляцию.

    Процитирую этот фрагмент статьи «Две Орды перед выбором» («Московские новости» №7, 13 – 19 февраля 2001 года) целиком. Извинившись предварительно и за некоторую собственную наивность двадцатилетней давности – и за неполное соответствие тому, как по нынешним меркам следует относиться к подобным речам при подготовке материала:

    «– В Татарстане исламского терроризма нет, – передали мне слова генпрокурора республики Амирова, у которого я попросил встречи с только что осужденными по делу о взрыве газопроводов Пермь – Казань – Нижний Новгород и Уренгой – Ужгород в декабре 1999 года.

    – Дагестанцы из Карамахи попросили нас помочь исламским братьям, воюющим в Чечне. Сказали, если взорвем газопровод, то западная общественность обратит на эту войну внимание, – без пафоса возражает житель Кукморского района Марат Замалиев, получивший по этому делу четырнадцать лет.

    Фотографировать себя запретил: «Мы не герои, а обычные сельские парни–мусульмане». Вполне располагающее лицо, внятный разговор, полное спокойствие.

    Тут надо пояснить: Кукмор – это тот район Татарстана, который даже его жители не стесняются называть дырой. Находится он на границе с Вятской губернией, производство – картофель, лес и валенки. Однако никуда надолго из Кукмора не вылезавший осужденный Замалиев М. И. 1970 г.р., образование среднее, с его интеллигентной русской речью при желании даст фору в сто очков любому пропагандисту.

    Судите сами.

    – В Кукморе было семьдесят процентов татар, однако в детском саду за татарскую речь ставили в угол. И учился я в русской школе, где тоже могли донести за то, что по-татарски в коридоре разговариваешь. Дошло до того, что даже в магазине по-русски говорили, с диким акцентом – стеснялись родного языка...

    – Религий на самом деле множество. Есть футболистская религия, религия моды – женщина полностью отдается журналам и одеяниям. Есть религия – марки собирать, а есть ислам. Татары вроде бы считают себя мусульманами, хотя многие ими не являются. Так и я думал, что мусульманин, пока не пришел к подлинному исламу... нет, не из-за Чечни. Из-за неравнодушного отношения к жизни. Человеку ведь Аллахом разум не зря дан, верно ведь...

    – Зачем мы взорвали трубопроводы? Люди чистосердечные и поступают чистосердечно. Если убивают целые народы, нельзя отказать тем, кто придет к тебе и скажет: «Встань и пойдем с нами». И все, к кому обратились, пошли, представьте себе: нормальные люди без проблем с милицией, алкоголем и наркотиками. Нам просто было неприятно смотреть телевизор, когда там говорили: «Весь народ одобряет то, что происходит в Чечне». Пусть знают, что не все одобряют. Но мы не хотели убивать людей, поэтому выбрали такой метод высказывания».

    * * *

    Это, напомним, был февраль 2001 года. Сегодня, без малого двадцать лет спустя, выяснилось, что – опуская многие промежуточные звенья – Марат Замалиев отсидел 14 лет за диверсии на газопроводах и изготовление оружия. Вернулся в Кукмор, открыл кафе и завел семью. Жену и пасынка. По имени Виталий Антипов. Тот самый, который прошлой ночью в Кукморе напал с ножом на полицейских, ранил одного из них и был убит.

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    Ну и главный вопрос – о дальнейшей судьбе Марата Замалиева. Как будет оценена роль отчима в трагедии Виталия Антипова. Что-то уже сейчас подсказывает: тут, скорее всего, обойдется без Charlie Hebdo.


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