Франция споткнулась о несовместимость ценностей

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30 октября, пятница  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
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Россия нашла новый способ озолотиться

Россия расширяет свои возможности по экспорту золота Boris Roessler/DPA/ТАСС
Центробанки начали продавать золото из резервов впервые с 2010 года. Замечена в этом была даже Россия, которая вот уже 13 лет этого не делала. Наоборот – Банк России активно скупал золото для пополнения резервов. Но речи о смене тренда не идет. Более того, Центробанк придумал новый способ, которым Россия может зарабатывать на золоте. Подробности...
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ЛДПР теряет оппозиционный электорат

Вождистский характер ЛДПР был главной силой Жириновского, но он же может и погубить эту партию Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Феномен Жириновского тускнеет, а на электорат его партии нацелились соперники. Это уже давно известные и новые, действующие на консервативно-патриотическом поле, политические силы. Какие проблемы испытывает ЛДПР, почему к ней падает интерес избирателя и с чем приходит партия к думским выборам 2021 года? Подробности...
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Почему сталинские палачи сходили с ума

Василий Блохин – один из самых знаменитых палачей сталинской эпохи Общественное достояние
30 октября Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий. О жертвах становится известно все больше, но по-прежнему мало информации о тех, кто приводил в исполнение расстрельные приговоры. В Москве и области функционировал «спецотряд по особым поручениям», один из символов Большого террора. Кто работал в этом отряде и как сложилась судьба этих людей? Подробности...
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Кандидат в президенты США проявил недостатки Брежнева

Ментальные проблемы Джо Байдена становятся видны даже не специалистам REUTERS/Jonathan Ernst
Одной из главных примет кампании по выборам президента США стали оговорки соперника Трампа, Джо Байдена. Трамп давно дал Байдену прозвище «сонный Джо», намекая на связанные с возрастом когнитивные нарушения. Какие именно характерные речевые ошибки и затруднения выдают то, что некоторые уже называют «маразмом у Байдена»? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Франция споткнулась о несовместимость ценностей

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс вписывания приезжих в общество пускать на самотек. Подробности...

Франция больше никогда не будет тихой

Антон Крылов, журналист
Когда ты целенаправленно и безапелляционно оскорбляешь миллиарды человек, очень странно удивляться тому, что среди этих миллиардов находятся единицы, готовые убивать. Подробности...
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Как Россия стала великой железнодорожной державой

Тимур Шерзад, журналист
115 лет назад, 29 октября 1905 года, вошла в полноценную эксплуатацию Кругобайкальская железная дорога – русские полностью замкнули Транссиб. Так появилась самая длинная железная дорога в мире. Подробности...
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США требуют удержать Турцию на Западе

Почему французы любят оскорблять религию

Первый месяц карабахской войны: итоги

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

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17:23

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Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
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Кадыров раскритиковал Макрона, поддержавшего публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. В данной ситуации вы на чьей стороне?
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Как изменились ваши отношения в семье за время самоизоляции и удаленки?
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    Вадим Трухачёв

    Франция споткнулась о несовместимость ценностей

    Вадим Трухачёв
    политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
    		30 октября 2020, 09:26

    Жуткие преступления в пригороде Парижа и Ницце обнажили крайне неприятное для Франции положение вещей. Местные ценности светского государства, которые отстаивает президент Эммануэль Макрон, столкнулись с полным неприятием значительной части французов, исповедующих ислам. И винить тут Макрон может только собственное государство.

    То, что во Франции существует пропасть непонимания между государством и исламской общиной, открылось отнюдь не 16 октября 2020 года, когда имело место резонансное преступление. Очевидным это стало еще 7 января 2015 года, когда родившиеся во Франции братья алжирского происхождения расстреляли редакцию издания Charlie Hebdo за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Собственно, с того дня само название журнала уже стало нарицательным.

    И дальше последовали новые кровавые события. 13 ноября 2015 года в пригороде Парижа Сен-Дени исламисты убили 130 человек. 14 июля 2016 года террорист задавил почти 100 человек на набережной в Ницце. Счет более мелким происшествиям, имевшим ярко выраженный «иммигрантский» след, вообще уже потерян. И так или иначе, все преступления сводятся к тому, что Франция не смогла интегрировать в общество значительную часть людей с иммигрантскими корнями.

    Разумеется, президент Макрон, как хранитель светских устоев Французской республики, должен был принять какие-то меры. И он заговорил о них за две недели до преступления 16 октября. По его мнению, в стране оформилось параллельное сообщество, которое плевать хотело на французские законы. Президент назвал это «исламским сепаратизмом» и призвал положить этому конец. И предложил ряд мер, которые бы должны были способствовать прекращению существования «двух миров».

    Меры, на первый взгляд, кажутся вполне разумными. Они подразумевают обязательное посещение детьми из мусульманских семей государственных детских садов, начиная с трех лет. Обучение школьников на дому сведут к минимуму. Контроль за частными школами, спортивными клубами и другими местами скопления молодежи ужесточат. Наконец, предполагается запретить иностранное финансирование мечетей, а подготовка имамов для них станет осуществляться исключительно во Франции.

    Фото: Mahmud Hossain Opu/АР/ТАСС

    «Речь идет о том, чтобы попытаться всем вместе создать такой порядок, который позволит... построить просвещенный ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы. Естественно, в обязанности государства не входит придавать исламу определенную структуру, но мы должны предоставить для этого все возможности – и прежде всего освободить ислам Франции от иностранного влияния», – подчеркнул Макрон.

    Но дальше Макрон произнес фразу, которая не понравилась слишком многим как во Франции, так и за ее пределами: «Ислам – религия, которая переживает кризис по всему миру, а не только в нашей стране». И тут в скорости случилось пресловутое отрезание головы. Президент отреагировал на преступление в таком духе, что карикатуры на пророка Мухаммеда являются нормой: «Во Франции можно критиковать руководителей, президента, богохульствовать и так далее».

    Что последовало дальше – говорить излишне. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перевел дело в международную плоскость, позволив себе крайне резкий выпад. «Что можно сказать главе государства, демонстрирующему неподобающее отношение к миллионам жителей своей страны, которые исповедуют иную религию? Макрону требуется лечение психических расстройств», – заявил Эрдоган. В ответ Франция отозвала своего посла из Анкары, а власти Турции призвали к бойкоту французских товаров.

    Вслед за Эрдоганом свое недовольство действиями Макрона высказал лидер Пакистана Имран Хан. В Бангладеш прошли массовые антифранцузские митинги. С критикой французского президента выступили в российской Чечне. Иранская газета «Ватане Эмруз» опубликовала карикатуру на Макрона с подписью «парижский сатана». Можно не сомневаться, что протесты по всему миру будут расширяться и какие-то исламские страны отзовут своих послов из Парижа.

    Безусловно, страшное отрезание головы нельзя оправдать никакими оскорблениями в адрес религии. Эрдоган допустил хамский выпад, результатом которого с большой вероятностью станут санкции ЕС в отношении Турции. Разгоряченная толпа, которая может начать громить какие-то французские магазины в Пакистане или Египте, будет смотреться устрашающе. Нечто похожее мы уже видели в 2006 году с Данией и карикатурами, опубликованными в газете Jyllands Posten.

    Однако в том, что произошло во Франции, виноват не Эрдоган и не толпа в Бангладеш. Вопросы Макрон может задать если не себе, то французским политикам пары предыдущих поколений. Это они пустили в страну людей, исповедующих совсем иные ценности, нежели светское французское государство. Это они не предотвратили создание в Париже, Марселе и других городах иммигрантских гетто, превратившихся в параллельные миры, живущие по своим правилам.

    А вот иллюзии о некоем исламе, который терпимо отнесется к Charlie Hebdo, уже ни на кого не спишешь. Такого ислама не существует в природе. Как не существует и такого христианства, и иудаизма. Вышеозначенное издание много раз публиковало оскорбительные карикатуры на представителей самых разных религий. Они судились с ним, и каждый раз французский суд вставал на сторону тех, кто глумился над чувствами верующих. Слова Макрона о праве на открытое богохульство прозвучали более чем красноречиво.

    Получается, что Франция, как государство, сделало возможным то, что свобода слова превратилась во вседозволенность и возможность оскорблять всех направо и налево. И в то же время оно не просчитало, что слишком многие такое проявление свободы не оценят. Если бы французское государство пару раз засудило бы «Шарли» хотя бы на один евро – какого-то количества жертв удалось бы избежать. Сводить светские ценности к скандальному изданию – это уже перебор.

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    Меры, которые хочет предпринять Франция по защите своего пространства, кажутся вполне справедливыми. Однако без массовых зачисток иммигрантских гетто и резким ограничениям права на въезд в страну для жителей определенных стран ничего не добиться. И уж тем более никакие меры не дадут должный эффект, если путать свободу слова с правом оскорблять всех направо и налево. Пока символом светских устоев останется «Шарли» – покой Франции будет только сниться.

    У России есть уникальная возможность поучиться на чужих ошибках. Нельзя допустить создания в наших городах замкнутых гетто, живущих по своим законам. Нельзя открывать двери в свою страну всем подряд, а процесс их вписывания в общество пускать на самотек. Нельзя поощрять хамство в отношении верующих. К чему это приводит во Франции – видно наглядно. Она «споткнулась» о несовместимость ценностей светского государства и людей, живущих совершенно иными представлениями о жизни.


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