Мусульман во Франции призвали игнорировать карикатуры на пророка

Глава Французского совета мусульманского культа Мохаммед Муссауи призвал мусульман игнорировать карикатуры на религиозные темы и не прибегать к насилию, передает Reuters.

«Разве не правильнее будет следовать примеру пророка [Мухаммеда] и игнорировать подобные карикатуры, а также отрицать их какую-либо связь с нашим пророком?» – передает слова Муссауи ТАСС.

Глава совета мусульман напомнил, что закон во Франции не запрещает подобные карикатуры.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению.

Причиной нападения якобы мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение террористическим актом.

Макрон выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. Президент высказал идею о необходимости создать вместе с Советом мусульман Франции организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам» в стране. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей». Эрдоган, комментируя слова Макрона, посоветовал ему лечить психику.

Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана. Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о психическом здоровье Макрона является неприемлемым.