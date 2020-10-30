В рамках расследования теракта в Ницце задержан мужчина

Полиция Франции задержала 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце, где человек с ножом совершил нападение на прихожан в церкви Нотр-Дам, сообщил местные СМИ со ссылкой на источник в полиции.

По данным телеканала BFM, мужчину задержали в четверг вечером, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса, который прибыл во Францию в начале октября. У нападавшего, родившегося в 1999 году, были найдены документы итальянского Красного Креста.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.