Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса

Выходец из Туниса, утром напавший с ножом на людей в соборе французской Ниццы, прибыл в Италию в конце сентября и стал подозреваемым по делу об организации незаконной миграции, сообщило информагентство Adnkronos.

Лидер оппозиционной партии «Лига» и бывший глава МВД Маттео Сальвини заявил, что нынешний министр Лучана Ламорджезе должна уйти в отставку, если эти сведения подтвердятся, передает РИА «Новости».

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар также подтвердил, что совершивший нападение в Ницце является выходцем из Туниса, который прибыл во Францию в начале октября. Он также отметил, что у нападавшего были найдены документы итальянского Красного креста на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году.

«По данным, которыми мы располагаем, он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября 2020 года», – отметил он. По его словам, на сегодняшний день продолжаются следственные действия для того, чтобы установить путь, который совершил злоумышленник, а также выяснить, были ли у него сообщники.

Прокурор также добавил, что совершивший нападение не был известен спецслужбам.

В четверг утром вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Три человека погибли, несколько пострадали. Нападавший был задержан правоохранительными органами. Во всей Франции введен план противодействия терроризму Vigipirate. Власти Франции признали произошедшее терактом, назвали нападение «исламофашизмом» и призвали его искоренить.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после теракта в Ницце мобилизуют дополнительное число военных. Кроме того, власти республики усилили контроль безопасности за местами религиозного культа и в школах.