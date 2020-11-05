Байден выступил с речью после завершения голосования на выборах в США

В речи после завершения голосования на выборах в США кандидат в президенты Джо Байден выразил уверенность в своей победе.

«Я здесь не для того, чтобы заявить, что мы победили, но для того, чтобы сказать, что когда будут подсчитаны голоса, мы выиграем», – заявил он в штате Делавэр, добавив, что лишь воля американцев решит исход выборов. Он уверен, что находится «на пути» к победе, для которой требуются 270 голосов выборщиков. Байден отметил рекордную явку на выборах и заявил, что сам готов выиграть максимальное за всю историю число голосов избирателей, передает РИА «Новости».

Байден призвал «оставить жесткую риторику предвыборной кампании, снизить накал, вновь посмотреть друг на друга, прислушаться и услышать друг друга, проявить уважение и заботу друг о друге, объединиться, залечить раны, объединиться как граждане одной страны». Кандидат от Демократической партии сказал: «Я не наивен. Я осознаю, сколь глубоки и прочны в нашей страны различные взгляды на множество проблем». При этом он подчеркнул, что понимает необходимость «перестать воспринимать оппонентов как врагов», передает ТАСС.

Он сказал, что «вел кампанию как демократ», но намерен «управлять как президент Америки» и будет «представлять всех и в ответственности за всех». Байден обещал «тяжело работать одинаково» для тех, кто голосовал за него, и тех, кто «не голосовал» за него. Байден заявил: «Мы не враги. Что нас объединяет как американцев намного сильнее, чем то, что может разделить».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предварительных итогах президентских выборов в США, а также о том, какими будут последствия при победе Байдена или Трампа. Кроме того, ВЗГЛЯД оценил итоги первого президентского срока Трампа.