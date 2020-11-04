Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

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4 ноября, среда  |  Последнее обновление — 21:53  |  vz.ru
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Литва разрушает единую энергосистему СССР

Кому выгоден отказ Литвы от белорусской атомной энергии belaes.by
Литва первой в Прибалтике отказалась от белорусской электроэнергии, хотя до сих пор была крупнейшим ее покупателем. Если остальные прибалтийские страны, входящие в советское энергокольцо, не последуют примеру Литвы, то смогут на этом заработать. Став энергомостом между Белоруссией и странами Балтии, выиграет и Россия. Но есть риск, что Прибалтика покинет энергокольцо СССР в полном составе. Подробности...
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Как президент Трамп может претендовать на величие

Трамп может уже сейчас претендовать на лавры одного из великих президентов США REUTERS/Carlos Barria
Вне зависимости от того, что подходит сейчас к концу – эпоха Трампа или только половина его эпохи, итоги неутешительны для США в целом. Беспрецедентная кампания ненависти подорвала авторитет власти и оппозиции, СМИ и чиновников, левых и правых, то есть всего того, из чего состоит политическая система Америки. На очереди институт выборов – или, как выражаются злые языки, «вся их хваленая демократия». Подробности...
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Сладков против Чапаева: особенности национального примирения

Белого полковника Сладкова увековечили на улице, носящей имя его врага – Чапаева Юрий Васильев/ВЗГЛЯД, Фотохроники ТАСС
Незадолго до ноябрьских праздников – Дня народного единства и Дня согласия и примирения – в Оренбургской области открыли памятник казачьему полковнику Тимофею Сладкову. Он известен как один из командиров Лбищенского рейда белых, в результате которого погиб Василий Иванович Чапаев. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил неожиданные подробности биографии того, кто «победил» легендарного красного полководца. Подробности...
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У Трампа могут украсть победу на выборах

Расклад голосов по штатам почти копирует ситуацию 2016 года, но есть и важное отличие Keiko Hiromi/AFLO/
Global Look Press
Дональд Трамп остановился в двух шагах от победы и рискует зависнуть в таком положении на несколько суток. Судьбу всей Америки решают сейчас три штата, где итоги выборов подведут не сразу. Это дает основания подозревать местные власти в фальсификациях в пользу Байдена. Другим неприятным сюрпризом для действующего президента стала «подножка» от покойного сенатора Маккейна, известного своей русофобией. Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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США будут на стороне мичиганских гопников

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Эти выборы – первые «большие» коронавирусные выборы. И голосовали люди в том числе (а возможно – и прежде всего) за «коронавирусный нарратив». Подробности...

Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...
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Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
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Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

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Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
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Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
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11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
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11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
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Кто победит на выборах президента США?
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    Кто победит на выборах президента США?

    Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

       4 ноября 2020, 21:26
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    После прошедших в Соединенных Штатах выборов на пост президента ведется подсчет результатов, которых с нетерпением ждут не только американцы, но и жители многих других стран. При этом не обошлось без скандалов, сообщают СМИ.

    На данный момент разрыв между кандидатами очень мал: 238 голосов выборщиков за демократа Джо Байдена против 213 за республиканца Трампа, в то время как победитель должен набрать 270 голосов. Традиционно судьбу голосования определяет ряд «колеблющихся» штатов, передает RT.

    Как отметили в CNN, еще за несколько месяцев до выборов эксперты предупреждали, что результаты могут не быть известны ни в тот же вечер, ни даже несколько дней спустя, поскольку в этот раз из-за пандемии рекордное число избирателей решили проголосовать по почте и для обработки их бюллетеней требуется больше времени. Такие прогнозы подтвердились. По словам чиновников штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, в которых общее число выборщиков составляет почти пятую часть от 270 голосов, необходимых кандидату для победы.

    «Столкнувшись с реальной перспективой того, что он может проиграть, Трамп, как и ожидалось, по всей видимости, попытался воспользоваться возможностью, чтобы ввести в заблуждение своих избирателей относительно демократического процесса, и предположил, что есть что-то недоброе в том, что многие штаты до сих пор подсчитывают голоса», – рассказали в CNN.

    При этом некоторые иностранные СМИ и политики тоже выразили опасения относительно начавшихся споров о легитимности голосования. Так, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что «битва за легитимность результата» началась, и назвала ситуацию «крайне взрывоопасной». А политический обозреватель N-TV Хубертус Фольмер заявил, что это Трамп хочет «украсть выборы» своими обвинениями.

    «Вместо того чтобы дожидаться подсчета голосов после выборов, как это принято в демократических странах, Трамп объявляет себя победителем. Испытание на прочность, которое за четыре года почти сломило США, переходит в опасную фазу. Приличия, правила, демократия? Все это его не заботит», – высказался журналист.

    Также в интервью немецкому Das Erste политолог в Центре американского прогресса в Вашингтоне Михаэль Верц предупредил, что «многие американцы привыкли к нападкам Трампа на политическую систему страны, но выпады против системы подсчета голосов, отданных по почте, это «игра с огнем». А испанская газета El Periоdico обратила внимание на то, что Twitter быстро расценил сообщение Трампа о своей победе как «вводящее в заблуждение», что по мнению издания «часто случается с аккаунтом президента США».

    Однако несмотря на уже начавшиеся споры вокруг легитимности голосования, другие наблюдатели отметили впечатляющие успехи республиканского лидера и кандидата вопреки надеждам демократов. Так, французская газета Le Figaro написала, что «Трамп выстоял против ожидавшейся демократической волны. «В ожидании результатов голосования, напоминающее, скорее, референдум о доверии ему лично, Дональд Трамп показал, что соединение двух кризисов – в области здравоохранения и экономики – почти не повлияло на его популярность», – сообщило издание.

    Кроме того, заместитель главы редакции Филипп Желье сравнил неожиданно высокие показатели республиканского кандидата с выборами в США 2016 года, в которых Трамп боролся за президентское кресло с Хиллари Клинтон. «Джо Байден считал, что может сделать ставку на неприятие президента. Через несколько часов или дней мы узнаем, сможет ли эта нетрадиционная ставка открыть ему двери Белого дома. Но он рискнул, дезертировав с поля боя и оставив всё пространство Трампу», – добавили в газете.

    Схожую параллель провело и другое французское издание, Le Monde: «Необычный кандидат от республиканцев, разочаровывающий кандидат от демократов: в США избирательный вечер во вторник 3 ноября постоянно казался отзвуками того же вечера 2016 года, когда поражение потерпела фаворитка Хиллари Клинтон. В очередной раз судьба страны оказалась сосредоточенной в руках нескольких штатов: Мичигана, Пенсильвании и Висконсина», – отметили в газете.

    Как пишет испанская газета El Pais, на фоне напряженного подсчета голосов и угрозы Трампа обратиться в Верховный суд «США заглядывают в бездну».

    «Президентские выборы в США – это боевой вид спорта. В очередной раз они, кажется, должны разрешиться после проволочек, в горстке штатов и в борьбе за несколько тысяч голосов. Это демонстрирует, насколько реален разрыв, разрезающий Америку надвое, и это далеко не фигура речи», – считает автор редакционной статьи Le Figaro Филипп Желье.

    Ранее сообщалось, что штаб Трампа требует пересчитать голоса в ключевом Висконсине. В штабе заявили о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов голосования.

    Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%. На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%.

    Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.


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