Мировые СМИ оценили прошедшие в США выборы президента

После прошедших в Соединенных Штатах выборов на пост президента ведется подсчет результатов, которых с нетерпением ждут не только американцы, но и жители многих других стран. При этом не обошлось без скандалов, сообщают СМИ.

На данный момент разрыв между кандидатами очень мал: 238 голосов выборщиков за демократа Джо Байдена против 213 за республиканца Трампа, в то время как победитель должен набрать 270 голосов. Традиционно судьбу голосования определяет ряд «колеблющихся» штатов, передает RT.

Как отметили в CNN, еще за несколько месяцев до выборов эксперты предупреждали, что результаты могут не быть известны ни в тот же вечер, ни даже несколько дней спустя, поскольку в этот раз из-за пандемии рекордное число избирателей решили проголосовать по почте и для обработки их бюллетеней требуется больше времени. Такие прогнозы подтвердились. По словам чиновников штатов Мичиган, Висконсин и Пенсильвания, в которых общее число выборщиков составляет почти пятую часть от 270 голосов, необходимых кандидату для победы.

«Столкнувшись с реальной перспективой того, что он может проиграть, Трамп, как и ожидалось, по всей видимости, попытался воспользоваться возможностью, чтобы ввести в заблуждение своих избирателей относительно демократического процесса, и предположил, что есть что-то недоброе в том, что многие штаты до сих пор подсчитывают голоса», – рассказали в CNN.

При этом некоторые иностранные СМИ и политики тоже выразили опасения относительно начавшихся споров о легитимности голосования. Так, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила, что «битва за легитимность результата» началась, и назвала ситуацию «крайне взрывоопасной». А политический обозреватель N-TV Хубертус Фольмер заявил, что это Трамп хочет «украсть выборы» своими обвинениями.

«Вместо того чтобы дожидаться подсчета голосов после выборов, как это принято в демократических странах, Трамп объявляет себя победителем. Испытание на прочность, которое за четыре года почти сломило США, переходит в опасную фазу. Приличия, правила, демократия? Все это его не заботит», – высказался журналист.

Также в интервью немецкому Das Erste политолог в Центре американского прогресса в Вашингтоне Михаэль Верц предупредил, что «многие американцы привыкли к нападкам Трампа на политическую систему страны, но выпады против системы подсчета голосов, отданных по почте, это «игра с огнем». А испанская газета El Periоdico обратила внимание на то, что Twitter быстро расценил сообщение Трампа о своей победе как «вводящее в заблуждение», что по мнению издания «часто случается с аккаунтом президента США».

Однако несмотря на уже начавшиеся споры вокруг легитимности голосования, другие наблюдатели отметили впечатляющие успехи республиканского лидера и кандидата вопреки надеждам демократов. Так, французская газета Le Figaro написала, что «Трамп выстоял против ожидавшейся демократической волны. «В ожидании результатов голосования, напоминающее, скорее, референдум о доверии ему лично, Дональд Трамп показал, что соединение двух кризисов – в области здравоохранения и экономики – почти не повлияло на его популярность», – сообщило издание.

Кроме того, заместитель главы редакции Филипп Желье сравнил неожиданно высокие показатели республиканского кандидата с выборами в США 2016 года, в которых Трамп боролся за президентское кресло с Хиллари Клинтон. «Джо Байден считал, что может сделать ставку на неприятие президента. Через несколько часов или дней мы узнаем, сможет ли эта нетрадиционная ставка открыть ему двери Белого дома. Но он рискнул, дезертировав с поля боя и оставив всё пространство Трампу», – добавили в газете.

Схожую параллель провело и другое французское издание, Le Monde: «Необычный кандидат от республиканцев, разочаровывающий кандидат от демократов: в США избирательный вечер во вторник 3 ноября постоянно казался отзвуками того же вечера 2016 года, когда поражение потерпела фаворитка Хиллари Клинтон. В очередной раз судьба страны оказалась сосредоточенной в руках нескольких штатов: Мичигана, Пенсильвании и Висконсина», – отметили в газете.

Как пишет испанская газета El Pais, на фоне напряженного подсчета голосов и угрозы Трампа обратиться в Верховный суд «США заглядывают в бездну».

«Президентские выборы в США – это боевой вид спорта. В очередной раз они, кажется, должны разрешиться после проволочек, в горстке штатов и в борьбе за несколько тысяч голосов. Это демонстрирует, насколько реален разрыв, разрезающий Америку надвое, и это далеко не фигура речи», – считает автор редакционной статьи Le Figaro Филипп Желье.

Ранее сообщалось, что штаб Трампа требует пересчитать голоса в ключевом Висконсине. В штабе заявили о нарушениях в нескольких округах Висконсина, которые вызывают серьезные сомнения в достоверности результатов голосования.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден обходит Трампа важном для победы в штате Мичиган на 0,2%. На момент обработки 94% бюллетеней Байден набирает 49,3%, Трамп – 49,1%.

Байден упрочил положение в штатах Мичиган и Висконсин. В Висконсине по результатам обработки 95% бюллетеней у Байдена 49,6% голосов избирателей, у Трампа – 48,9%. До этого сообщалось, что демократ опережал республиканца на 0,3 п. п.