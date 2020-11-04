Тело мальчика со следами укусов животных нашли на Камчатке

В Петропавловске-Камчатском нашли тело восьмилетнего мальчика с признаками укусов животного, сообщает СУ СК Камчатского края.

Ребенок был обнаружен в районе морского порта в нежилой зоне, уточняется на сайте ведомства.

Мальчик пропал накануне в районе улицы Красная сопка, для его поисков были задействованы сотрудники полиции и волонтеры. Следствие назначило экспертизы для установления причин смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело.

«Случилось ужасное событие. Сегодня утром в Петропавловске-Камчатском был найден пропавший накануне, 3 ноября, восьмилетний ребенок. К сожалению, найден погибшим. По сообщению Следственного комитета, на его теле были обнаружены укусы животных. Вероятно, бездомных собак. Горе семьи ребенка трудно осознать. Приношу глубокие соболезнования», – написал он в Instagram.

Солодов отметил, что власти должны сделать все для того, чтобы трагедия не повторилась. Глава региона подчеркнул, что федеральное законодательство не позволяет в полной мере бороться с угрозой бездомных собак, предполагая предусматривая только отлов и стерилизацию живаотных.

«К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак. В ближайшее время проведём проверки исполнения муниципалитетами полномочий в сфере работы с бездомными животными. Также подготовим законодательные инициативы. Если установленными законом мерами не удается обеспечить безопасность людей, значит надо менять эти меры на более жесткие», – заявил губернатор.

В июне два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика.

В ноябре 2019 года врачи Морозовской больницы в Москве спасли жизнь восьмимесячного мальчика, на которого дома напала собака породы аргентинский дог.