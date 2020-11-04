Тело мальчика со следами укусов животных нашли на Камчатке

Взгляд
4 ноября, среда  |  Последнее обновление — 13:05  |  vz.ru
Разделы

Негатив США и Европы обрушил рубль

На снижение курса рубля сыграли сразу все негативные факторы Сергей Карпухин/ТАСС
Почти 81 рубль стоит доллар, а евро – 94 рубля. Такого обесценивания отечественная валюта не знала уже давно. Виной всему локдаун в Европе, вызвавший обвал нефти. А это ахиллесова пята отечественной валюты. Хорошие новости в том, что рубль впитал в себя весь возможный реальный и потенциальный негатив. Поэтому для дальнейшего падения оснований нет. Когда же рубль пойдет обратно? Подробности...
Перейти в раздел…

Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

Монумент «Мы – наши горы» стал символом Арцаха, головы долгожителей олицетворяют большую и малую вершины горы Арарат Илья Питалев/РИА Новости
На встрече с главой МИД Турции президент Азербайджана отчитался об «освобождении» 200 населенных пунктов в Нагорном Карабахе, пообещав продолжить наступление и восстановить целостность страны. Как бы ни развивался этнический конфликт между армянами и тюрками, для России важно сохранить НКР, иначе НАТО легко получит выход на Каспий. Подробности...
Перейти в раздел…

Старообрядцы адаптировались к новому мировому порядку

Русские старообрядцы сумели сохранить за века эмиграции веру, язык и традиции Михаил Метцель/ТАСС
Зажиточные и успешные русские за границей – именно так можно охарактеризовать расселившихся по всему миру старообрядцев. За века вынужденной эмиграции они сумели сохранить христианскую веру, русский язык и традиции. При этом они не затворники, которые прячутся от цивилизации. Наоборот: русские старообрядцы используют и в жизни, и в работе самые последние технологии.  Подробности...
Перейти в раздел…

Теракт в Вене стал «бумерангом» войны в Югославии

В Европе началась новая фаза террора Ronald Zak/AP/ТАСС
«Это был один из самых ужасных дней, которые когда-либо переживала страна», – сказал министр МВД Австрии Карл Нехаммер в связи с атакой террористов в Вене, в результате которой четыре человека погибли, а еще 15 ранены. Застреленный террорист оказался этническим албанцем, вооруженным автоматом Zastava M70. По мнению экспертов, трагедия в Австрии оказалась следствием югославских войн и явила собой новую фазу террора в Европе. Подробности...
Перейти в раздел…

Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
Перейти в раздел…

Секуляристы и исламисты – лучшие враги

Сергей Худиев, публицист, богослов
Выбор – вы за кощунников или за головорезов – который нам усиленно пытаются навязать в эти дни, просто ложен. Те и другие – часть одного и того же разрушительного процесса. Они только кажутся враждующими, а на самом деле поддерживают друг друга. Подробности...

Австрии придется мечтать о спокойствии

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
То, что теракт в Австрии произошёл позже, чем в других странах Евросоюза – закономерно. Австрийские власти вели себя с приезжими жёстче, чем в большинстве стран Западной Европы. Однако не случайно и то, что трагедия произошла. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Зачем немцы взорвали Киево-Печерскую лавру

Тимур Шерзад, журналист
3 ноября 1941 года в Киево-Печерской лавре прозвучал взрыв – нацисты разнесли на куски красивейший Успенский собор, построенный еще в XI веке. Бесценный оригинал был потерян навсегда. И боевые действия тут ни при чем. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Перейти в раздел…

Зачем России Нагорный Карабах

Почему поляки взбунтовались

Обсуждение: 4 комментария

Когда закончится война в Карабахе

Перейти в раздел…

Путин принял участие в поднятии флага на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Впервые с 1975 года с российских стапелей сошел крупный дизель-электрический ледокол. Построенный на Балтийском заводе «Виктор Черномырдин» будет проводить суда в Финском заливе, работать в Арктике и Антарктике. В присутствии президента Путина на ледоколе во вторник был поднят государственный флаг
Подробности...

Радикалы забросали здание КС Украины дымовыми шашками

Развивается конфликт Конституционного суда Украины с президентом Зеленским. КС отменил статьи закона о борьбе с коррупцией, а на самом деле – о внешнем управлении страной. Власть натравила на суд юных радикалов с дымовыми шашками
Подробности...

Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
Подробности...
Перейти в раздел…
15:53

Во Владимирской области запустят проект по созданию модельных домов культуры

Пилотный проект «Бюро Аполлона» по созданию по всей стране модельных домов культуры разработают во Владимирской области до конца 2020 года. Регион также первым внедрит нововведение на средства нацпроекта «Культура» в 2021 году, сообщила директор департамента культуры Владимирской области Алиса Бирюкова.
Подробности...
11:04

В Нижегородской области запланировали открыть новые модельные библиотеки

Открытие четырех модельных библиотек запланировано в Нижегородской области в 2021 году по нацпроекту «Культура», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Подробности...
11:19

Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

Две модельные библиотеки – имени летчика Героя Советского Союза Михаила Водопьянова и российского ученого и путешественника Петра Семенова-Тян-Шанского – открываются в Липецке по национальному проекту «Культура», на их создание было направлено более 10 млн рублей, сообщила директор Центральной библиотечной системы Липецка Виктория Якимович.
Подробности...
Перейти в раздел…
Кто победит на выборах президента США?
  • Байден

  • Трамп
В Тарусе улицам, переименованным в советский период, вернули дореволюционные названия. Вы хотите, чтобы то же самое произошло в вашем городе?
  • Да

  • Нет

  • Зависит от названия улицы
Какая из сторон конфликта вокруг Нагорного Карабаха имеет в ваших глазах большую моральную правоту?
  • Азербайджан

  • Армения

  • Затрудняюсь ответить
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден вырвался вперед в ключевом штате Висконсин
    Выборы в США официально завершились Трамп перехватил лидерство в ключевой Айове Роскосмос отложил запуски спутников анонсированной Путиным системы «Сфера» Фотокорреспондента «Коммерсанта» избили в Москве
    Демонстранты перекрыли движение в Сиэтле Байден выступил с обращением Умерший от коронавируса кандидат победил на выборах в заксобрание в США В Нью-Йорке выявлены случаи голосования «мертвых душ»
    Штаб Байдена резко отреагировал на заявление Трампа о прекращении подсчета голосов Явка избирателей на одном из участков во Флориде составила 102% Появилось видео с места разгрома колонны ВС Азербайджана под Тагавардом В России за сутки выявили 19,7 тыс. случаев коронавируса

    Главная тема


    У Трампа могут украсть победу на выборах

    «Честно говоря, мы выиграли»


    Трамп заявил о «феноменальных результатах» голосования

    подсчет СМИ


    Стали известны предварительные результаты президентских выборов в США

    предварительные опросы


    Пушков рассказал о феномене «пробирки Пауэлла»

    Видео

    южный кавказ


    Спасение Нагорного Карабаха важно для безопасности России

    военный альянс


    США провоцируют схватку двух важнейших партнеров России

    суверенная криптовалюта


    Появилась новая реальная угроза американскому доллару

    американские выборы


    Нового президента США американцам доставит почта

    масочно-перчаточный ритуал


    Игорь Караулов: Вера в имбирь ведет к глобальному религиозному всплеску

    выборы президента США


    Дмитрий Дробницкий: Чего боится и кого ненавидит избиратель Трампа

    испанский стыд


    Никита Коваленко: Кому понадобились российские войска в Каталонии

    вооруженный конфликт


    Почему Армения терпит поражение в Карабахе

    на ваш взгляд


    Кто победит на выборах президента США?

    Тело мальчика со следами укусов животных нашли на Камчатке

    4 ноября 2020, 12:25

    Текст: Абдулла Шакиров

    В Петропавловске-Камчатском нашли тело восьмилетнего мальчика с признаками укусов животного, сообщает СУ СК Камчатского края.

    Ребенок был обнаружен в районе морского порта в нежилой зоне, уточняется на сайте ведомства.

    Мальчик пропал накануне в районе улицы Красная сопка, для его поисков были задействованы сотрудники полиции и волонтеры. Следствие назначило экспертизы для установления причин смерти ребенка. Возбуждено уголовное дело.

    «Случилось ужасное событие. Сегодня утром в Петропавловске-Камчатском был найден пропавший накануне, 3 ноября, восьмилетний ребенок. К сожалению, найден погибшим. По сообщению Следственного комитета, на его теле были обнаружены укусы животных. Вероятно, бездомных собак. Горе семьи ребенка трудно осознать. Приношу глубокие соболезнования», – написал он в Instagram.

    Солодов отметил, что власти должны сделать все для того, чтобы трагедия не повторилась. Глава региона подчеркнул, что федеральное законодательство не позволяет в полной мере бороться с угрозой бездомных собак, предполагая предусматривая только отлов и стерилизацию живаотных.

    «К сожалению, стерилизация не лечит животных от агрессии. Здесь не должно быть полумер. Считаю, что необходимы самые жесткие действия по защите жителей наших городов от одичавших собак. В ближайшее время проведём проверки исполнения муниципалитетами полномочий в сфере работы с бездомными животными. Также подготовим законодательные инициативы. Если установленными законом мерами не удается обеспечить безопасность людей, значит надо менять эти меры на более жесткие», – заявил губернатор.

    В июне два медведя в сочинском поселке Дагомыс загрызли зашедшего к ним в вольер 11-летнего мальчика.

    В ноябре 2019 года врачи Морозовской больницы в Москве спасли жизнь восьмимесячного мальчика, на которого дома напала собака породы аргентинский дог.


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •