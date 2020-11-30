В Белоруссии бегун едва не попал под перевернувшийся автомобиль

В Белоруссии мужчина во время пробежки успел уйти от столкновения с перевернувшемся автомобилем. Видео опубликовали в Сети.

«Бег продлевает жизнь. В Беларуси – в буквальном смысле», – подписал «Sputnik Беларусь» видео в своем Telegram.

На кадрах видно, как мужчина неторопливо бежит, а позади него переворачивается большой кроссовер. Бегун ускоряется, авто пролетает рядом с ним.

В сентябре Житель Сахалина Сергей Любаченко лишился беспилотника, снимая медведей на побережье Охотского моря. На кадрах видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако Лобаченко успевает среагировать и увести дрон от хищника. На следующий день мужчина снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз ему не повезло, пока он снимал одного, второй задел-таки дрон.