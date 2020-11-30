Рубль подешевел к доллару и евро Рубль подешевел к доллару и евро 30 ноября 2020, 10:15 Текст: Алина Назарова

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 40 копеек – до 76,25 рубля, курс евро поднялся на 48 копеек – до 91,21 рубля. Январский фьючерс на нефть марки Brent опустился до 47,35 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

