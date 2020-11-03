В Сеть слили «голые» фото сына Байдена

В день президентских выборов в США в Сеть попали интимные снимки сына кандидата от Демократической партии – Хантера Байдена, передает портал GNEWS.

По данными портала, фото были получены из ноутбука Байдена-младшего. В СМИ подчеркивают, что данные с этого компьютера помогли показать преступность семьи Байдена, сын которого является «извращенцем, наркоманом, насильником и лжецом». При этом, как утверждают авторы статьи, не все снимки можно демонстрировать в эфире, передает «Рен ТВ».

Напомним, Трамп обвиняет Джо Байдена в коррупции. Он считает, что Хантер Байден «торговал» доступом к отцу, заработав на этом миллионы долларов. Материал об электронной переписке Байдена-младшего с советником руководства украинской газовой компании Burisma Вадимом Пожарским публиковался New York Post. Пожарский спрашивал Хантера Байдена о том, как можно использовать его влияние «от лица компании» Burisma.

Председатель сенатского комитета по судебной системе Линдси Грэм заявил о коррупции «промышленного масштаба» в бизнесе Хантера Байдена. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на СМС-переписку Хантера Байдена с деловым партнером Тони Бобулински сообщил, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден в 2017 году лично обсуждал китайский бизнес своего сына.