Угрожавшие обезглавить учителей школы во Франции получили год тюрьмы

Суд французского Лиона приговорил к тюремному заключению двух молодых людей, которые в ночь на 24 октября разрисовали стены одной из школ, пообещав обезглавить мэра восьмого округа города Оливье Берзана, а также учителей и учеников заведения, сообщил журнал Lyon Mag.

Как отмечается в публикации, подсудимым 18 и 19 лет соответственно. Один из них – выходец из Алжира, заявление о натурализации которого пока еще находится на рассмотрении властей. Оба молодых человека нигде не учатся и официально нигде не работают. Оба признали свою вину, но заявили, что их заставил сделать это местный наркоторговец в счет уплаты долга за потерянные наркотики и «испорченную брендовую одежду», передает ТАСС.

Согласно вердикту суда, каждый из них получит по два года тюрьмы, один из которых – условно, по обвинению в оправдании терроризма. Им также запрещено будет приближаться к этой школе и контактировать с теми, кто ее посещает.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.