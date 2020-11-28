Помпео объяснил введение санкций против российских компаний Кремль не исключил присутствия российского посла на инаугурации президента США 28 ноября 2020, 18:46 Текст: Алексей Дегтярев

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов может присутствовать на инаугурации американского президента в январе 2021 года, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «На инаугурации президента США нет представительства других стран», – пояснил Песков, передает ТАСС. «Посол, естественно, может пойти», – указал представитель Кремля. Напомним, управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов. В тот же день глава Белого дома пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

