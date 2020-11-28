На Украине отреагировали на обвинения Лукашенко с «перехваченного разговора»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слов, которые привел президент Белоруссии Александр Лукашенко, в его «перехваченном разговоре» с немецким коллегой Хайко Маасом никто не произносил.

«Никаких таких слов в наших разговорах с Хайко Маасом не звучало. Я принципиально против того, чтобы «душить Белоруссию», ее бизнес и производство. Я, наоборот, за то, чтобы дать Белоруссии дышать свободно», – написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Ранее Лукашенко заявил, что на Украине появился «информационный центр воздействия на Белоруссию», а глава местного МИДа Дмитрий Кулеба в ноябре обсуждал санкции против Минска с немецкими властями. «Мы теряем наши возможности, не предпринимая решительных мер. Евросоюзу следует ввести серьезнейшие санкции против Белоруссии, чтобы парализовать деятельность государства, бизнеса и производств», – зачитал выдержку из разговора Лукашекно. «Им-то что надо?» – возмутился глава Белоруссии.

В четверг МИД Белоруссии выразил украинскому послу Игорю Кизиму протест в связи с «антибелорусскими акциями» в отношении посольства республики в Киеве.

Напомним, в ноябре ЕС расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список Лукашенко, а также его сына и помощника по нацбезопасности Виктора Лукашенко и 13 других чиновников. МИД Белоруссии заявил, что расширение списка не останется без ответа. К санкциям Евросоюза против Белоруссии присоединились семь стран, включая Украину.